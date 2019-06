vor 32 Min.

Naturnaher Garten für die Ecknacher Kinder

Der Katholische Kindergarten im Aichacher Stadtteil Ecknach soll einen naturnahen Garten bekommen. Die Pläne liegen jetzt vor. Was alles vorgesehen ist.

Von Erich Echter

Naturnah soll der Garten des Katholischen Kindergartens im Aichacher Stadtteil Ecknach gestaltet werden. Diese Idee ist schon vor zwei Jahren geboren worden. Wegen des Umbaus des Pfarrhauses zur Kinderkrippe, die in die Kindergartenanlage eingebunden wird, war die Planung zurückgestellt worden. Nun wurde die Idee wieder aufgegriffen. Kürzlich stellten Kirchenverwaltung und Kindergarten die Entwurfsplanung den Eltern, Bürgermeister Klaus Habermann und Katharina Sailer als Vertreterin der Diözese Augsburg vor. Hans Burgmair von der Kirchenverwaltung hat mit Kindergartenleiterin Andrea Pfister und Karin Limmer, die Landschaftsarchitektur studiert hat und als pädagogische Mitarbeiterin zum Team gehört, einen Workshop über naturnahe Spielplätze besucht.

Mehr als Schaukeln und Kletterwände für die Ecknacher Kinder

„Was fehlt unseren Kinder?“, fragte Burgmair. Spielzeug hätten diese in Mengen zu Hause. Mit einem Blick 30 Jahre zurück, erinnerte er sich an Freiräume, die Kinder früher hatten, in denen sich ein Stück Holz auch mal in ein Schwert verwandelte. Er bat um Hilfe dabei, einen Garten zu schaffen, der mehr bietet als Schaukeln, Kletterwände, Rutschen und Sandkästen. Um die Kosten in Grenzen zu halten, sollen Eigenleistung eingebracht, Patenschaften angeboten und Spenden gesammelt werden. Auf eine Kostenschätzung hat man vorerst verzichtet, um erst einmal die Resonanz bei allen Beteiligten zu erkunden. Hans Burgmair hofft: „Wenn die Diözese und der Bürgermeister unsere Tatkraft sehen, besteht bestimmt die Bereitschaft, Geld zu investieren.“

Ecknacher Kindern die Natur näher bringen

Kindergartenleiterin Andrea Pfister erläuterte den pädagogischen Wert eines solchen Spielplatzes. Ziel sei es, den Kindern die Natur näher zu bringen und sie von elektronischen Medien wegzubringen. Mit dem naturnahen Garten wolle man einen Ausgleich schaffen, sagte sie. Laut Pfister ist geplant, viel Natur zu schaffen, um mehr zur Bewegung anzuregen. Dafür sind weniger Spielgeräte vorgesehen. Besonderes Augenmerk will man bei der Gestaltung auf den Umweltgedanken, auf die Schöpfung im Einklang mit der Natur und religiöse Werte, legen.

In Ecknach ist auch eine Feuerstelle geplant

Die Landschaftsarchitektin und pädagogische Mitarbeiterin des Kindergartens, Karin Limmer, erläuterte ihren Entwurf für den naturnahen Garten. Im nördlichen Bereich des Geländes sollen eine Blumenwiese mit Magerboden und eine Feuerstelle entstehen. „Feuer fasziniert die Kinder, man will aber auch auf Gefahren hinweisen“, betonte sie. Im Mittelbereich des jetzigen Spielplatzes sollen ein Hügel und eine Wasserstelle integriert werden. Geplant ist auch ein Niederseilgarten. Der vorhandene Baumbestand soll erhalten bleiben. Im Bereich des ehemaligen Pfarrgartens im Süden ist ein Ausbau speziell für die Krippenkinder vorgesehen. Angedacht sind dort ein kindgerechter Wasserlauf und Hangrutschen. Der Baumbestand soll ergänzt werden.

Mit dem Architekturbüro Fay aus Aichach will man nun die Planung überarbeiten und ein Leistungsverzeichnis erstellen, das als Grundlage für die Preisanfrage dienen kann. Die Kirchenverwaltung hofft, dass sie das Projekt spätestens im Frühjahr 2020 angehen kann.