Naturnaher Garten, teure Küche

Zuschussanträge für kirchliche Kindergärten in Ecknach und Oberbernbach sorgen für Diskussionen

Zwei Zuschussanträge der kirchlichen Kindergärten im Aichacher Stadtgebiet haben im Finanzausschuss des Stadtrats für Diskussionen gesorgt.

Naturnah umgestalten will die Pfarrei St. Peter und Paul im Aichacher Stadtteil Ecknach den Garten ihres Kindergartens, also ohne herkömmliche Spielgeräte. Ziel sei es, den Kindern die Natur näherzubringen, sie von elektronischen Medien wegzubringen und zu mehr Bewegung anzuregen. Geplant sind zum Beispiel ein Hügel und eine Wasserstelle, Hangrutschen und ein Niederseilgarten. Für Landschaftsarbeiten, die Beschaffung zweier Rutschen sowie einen Beteiligungsworkshop zur Gestaltung eines Baumstammmikados beziffert die Pfarrei die Gesamtkosten auf rund 156000 Euro. Die Pfarrei hofft auf einen Zuschuss der Stadt in Höhe von rund 92000 Euro, also etwa 60 Prozent der Gesamtkosten.

Wie Kämmerer Wilhelm Rottenkolber erläuterte, ist die Frage der Finanzierung von derartigen Maßnahmen nicht geregelt. Die Stadt ist verpflichtet, 80 Prozent des jährlichen Betriebskostendefizits zu tragen. Bei den bisherigen Sanierungen hat der Stadtrat zwischen 50 und 60 Prozent gewährt.

Bürgermeister Klaus Habermann zeigte sich von dem Konzept überzeugt. Erich Echter (CWG), Stadtrat aus Ecknach, fand es pädagogisch sehr wertvoll. Der hohe Betrag gab aber einigen anderen Ausschussmitgliedern zu denken. Inge Gelfert (SPD) zum Beispiel hielt einen Waldtag, wie ihn viele andere Kindergärten machen, für pädagogisch sinnvoller. „Was machen wir, wenn alle zehn Kindergärten kommen?“, fragte sie. Lothar Bahn (FWG) hatte kein Verständnis für die Pläne. Ecknach liege mitten in der Natur. Raymund Aigner (CSU) forschte im Internet nach, was ein Baumstamm-Mikado ist und wollte wissen, was diese Art von Klettergerüst aus Baumstämmen kosten soll. Die Entscheidung wurde schließlich vertagt. In der nächsten Ausschusssitzung sollen die Pläne und eine genauere Kostenaufstellung vorliegen.

In Oberbernbach will die Kirchenverwaltung im Kindergarten St. Johannes das Büro der Leiterin renovieren, Bodenbeläge erneuern, eine neue Küche einrichten sowie Maler- und Gartenarbeiten vornehmen. Gesamtkosten: rund 83000 Euro. Wie Rottenkolber erläuterte, ist die Stadt laut einer Vereinbarung verpflichtet, für Instandsetzungen einen Zuschuss von zwei Drittel der Kosten zu leisten, in diesem Fall rund 62000 Euro. Lothar Bahn störte sich an den hohen Kosten von 30000 Euro für die Küche. Wie Rottenkolber erläuterte, sind diese den hohen Auflagen geschuldet, die man erfüllen müsse. „Wir sind hier im gewerblichen Bereich“, sagte er. Bahn stimmte als Einziger gegen den Zuschuss. (bac)

