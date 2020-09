vor 31 Min.

Netflix dreht für die Serie "Biohackers" im alten Krankenhaus in Aichach

Plus Das alte Krankenhaus in Aichach ist ein Drehort für die Netflix-Serie "Biohackers". Für den Schauspieler Georg Laberger ein Heimspiel.

Von Henriette Deuring

Das alte Krankenhaus in Aichach ist Schauplatz einer Serienproduktion. Der Streaming-Dienst Netflix setzt die deutsche Science-Thriller-Serie „Biohackers“ fort. Derzeit ist dort die erste Staffel der Serie verfügbar. Auch für diese wurde im vergangenen Jahr bereits in Aichach gedreht. Am Mittwoch arbeitete die Filmcrew in Aichach. Mit von der Partie der Aichacher Schauspieler Georg Laberger, bekannt aus den „Rosenheim Cops“, „Dahoam is Dahoam“ oder dem „Tatort“ aus München. Was er über die Dreharbeiten in Aichach sagt.

Medizinstudentin will den Tod ihres Bruders auflkären

Im Mittelpunkt der Serie „Biohackers“ steht Mia (Luna Wedler), eine frisch immatrikulierte Medizinstudentin der Uni Freiburg. Um den Tod ihres Bruders aufzuklären, versucht sie das Vertrauen der renommierten Professorin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) zu gewinnen, welche mit dem Tod in Zusammenhang steht. Dabei kommt sie immer wieder in Berührung mit Biohacking-Technologien, insbesondere illegalen Gen-Experimenten.

Das alte Krankenhaus in Aichach ist ein Drehort für die Netflix-Serie "Biohackers". Für den Schauspieler Georg Laberger ist es ein Heimspiel. Hier der Trailer zur Serie.

Netflix-Serie in Aichach: Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen

Der Aichacher Schauspieler Georg Laberger spielt Arzt Dr. Jürgen Theobald. Er begegnet Hauptfigur Mia, als diese verletzt in die Klinik kommt. Das Aichacher Krankenhaus ist in der Serie die Uniklinik Freiburg. Gedreht wurde vor allem im Bereich der Notaufnahme und an der Rezeption, berichtet Laberger. Dass neben Freiburg und München auch in Aichach gedreht wird, habe ihn als gebürtigen Aichacher natürlich besonders gefreut. Praktisch war für ihn auch der Drehbeginn um 9.30 Uhr. Er sei erst gegen Viertel nach neun los, erzählt er lachend.

Unter Pandemie-Bedingungen zu drehen, ist auch für Laberger eine Ausnahmesituation. Zwei Mal mussten die Beteiligten vorher zum Test – auch die Komparsen. Von ihnen waren zwölf aus dem Raum Aichach im Einsatz. Laberger erzählt, regelmäßig werde Fieber gemessen und es gelte eine permanente Maskenpflicht – auch bei den Proben. „Nur wenn es heißt ’drehfertig‘, dann kann man die Maske runter nehmen“, berichtet Laberger. Außerdem ist ein Hygienebeauftragter vor Ort,

Lunchpakete wurden von Netflix abgepackt zur Verfügung gestellt. „Es gibt nichts Offenes, man wird bedient“, erzählt er. Im Fall von „Biohackers“, wurden zusätzlich Bierbänke mit Abstand auf dem Gelände aufgebaut. Ein zweiter Drehtag in Aichach sei geplant, voraussichtlich im November. Ob Laberger wieder mit dabei ist, kann er noch nicht sicher sagen. „Ich gehe aber davon aus“, meint er. Die Filmproduktionsfirma Claussen+Putz gibt über den Inhalt der zweiten Staffel noch wenig bekannt.

Das alte Krankenhaus in Aichach ist Schauplatz der Netflix-Produktion "Biohackers". Bild: Gerlinde Drexler

Nur so viel lässt der Regisseur Christian Ditter verlauten: „Thematisch wird sich auch die zweite Staffel mit moralischen und ethischen Fragen rund um die Themen Biohacking und Genom-Editierung befassen.“ Mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel ist ab Mitte 2021 zu rechnen, heißt es weiter.

