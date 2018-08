20:00 Uhr

Neuburger Volksfest gelingt ein Comeback

Jubiläumswiesn scheint den Abwärtstrend gebrochen zu haben. Neues Programm kommt bei vielen Gästen gut an. Rekordhitze verhindert noch mehr Zuspruch.

Von Manfred Dittenhofer

Natürlich hat dem Neuburger Volksfest die Hitze über die Festwoche hinweg nicht wirklich gutgetan. Denn bei den tropischen Temperaturen der vergangenen Woche blieben die Gästezahlen auf dem Rummel mittags und am Nachmittag hinter den Erwartungen zurück. Aber – und das ist, was die Betreiber positiv stimmt – trotz der Witterung lief das Volksfest heuer zur Zufriedenheit aller. Die Schausteller, die Gastronomie, die Stadt Neuburg, sie alle ziehen ein positives Fazit für die Neuburger Wiesn. Und was allen Beteiligten ganz wichtig ist: Die vorbereitende und zeitgemäße Werbung sowie die vielen Veranstaltungen auf dem Volksfest sorgten dieses Mal für eine weit bessere Gäste-Resonanz als in früheren Jahren.

Der Marktreferent der Stadt Neuburg, Manfred Enzersberger, ist zufrieden. Und das kann er nur sein, wenn auch alle anderen Beteiligten zufrieden sind. Und sie sind es. Ob die Festwirtin, die Weißbiergarten- sowie Fahrgeschäfte-Betreiber und Fieranten oder die Stadt Neuburg selbst. Alle vermelden sie, der Abwärtstrend, der dem Neuburger Volksfest in den vergangenen Jahren zu schaffen machte, sei gebrochen. Viele der Schausteller hätten für kommendes Jahr bereits wieder ihr Kommen angekündigt, berichtete Peter Winterholler, der Sprecher aller Fahrgeschäfte und Buden. Michaela Kemper, Geschäftsführerin der Lanzl Gastronomie GmbH, zog ein positives Fazit für den Festzeltbetreiber Lanzl. Genaue Zahlen konnte oder wollte sie zwar noch nicht nennen, aber im Vergleich zu dem Volksfest vor vier Jahren sei der Umsatz gestiegen. Den Vergleich zum vergangenen Jahr konnte Kemper nicht ziehen. Lanzl war 2013 letztmals Betreiber des Festzeltes und musste dann eine vierjährige Pause einlegen, da der Vertrag von der Stadt nicht verlängert wurde. Juliusbräu vermeldete in etwa den Bierumsatz vom letzten Jahr. Und wenn man bedenkt, dass der Renner bei den Getränken heuer das Radler war, kann man von mehr verkauften Maßen ausgehen. Die Stadt Neuburg hatte sich für ihr Volksfest diesmal einiges einfallen lassen. So pendelten erstmals Busse die Besucher zum Festplatz. Diese Möglichkeit wurde rege angenommen und soll künftig beibehalten werden. Genauso wie die Boxkämpfe, die nach acht Jahren Pause wieder stattfanden und das Bierzelt am letzten Sonntagvormittag gut füllten. Auch der Tanzabend war ein Erfolg. Trotz der Hitze tobten viele Gäste im Schweiße ihres Angesichts übers Parkett. Die Wiesn-Party sei zwar zaghaft angelaufen, resümierte Enzersberger, habe sich aber im Laufe des Abends noch ganz gut entwickelt. Und beim Abend der Verbände, am Familientag und am Seniorennachmittag seien trotz der Hitzerekorde viele Gäste da gewesen, so die Veranstalter.

Die Unstimmigkeiten mit den Freimarken für Senioren, die es nicht mehr persönlich ins Festzelt schaffen, werden von der Stadt Neuburg neu überdacht, wie Angelika Burghart vom Ordnungsamt einräumte. Heuer konnten sich die älteren Bürger erstmals ihre Maß Bier und die Bratwürstl nicht mehr nach Hause bringen lassen. Der Verzehr sollte im Festzelt stattfinden. Viele der älteren Menschen sind aber nicht mehr so rüstig und schaffen es nicht mehr dorthin. Das ärgerte manchen sehr. Aber es gebe auch wieder andere, die die alte Regel ausgenutzt hätten, fand Burghart. „Wir werden sicherlich eine Lösung finden“, versprach sie.

„Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. Und das war heuer ganz toll“, so Manfred Enzersberger. So konnte ein Doppeljubiläum als Erfolg vermeldet werden. Das 75. Neuburger Volksfest war auch der 50. Auftritt der Lanzl Festzelt GmbH als Festzeltbetreiber.