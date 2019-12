vor 23 Min.

Neue Ära in der Seniorenarbeit

Insgesamt fast 30 Jahre waren in Adelzhausen für die Seniorenarbeit Margret Schmaus (stehend, Dritte von links) und Christa Dollinger (stehend, Vierte von links) verantwortlich. Sie übergaben diese Arbeit an Anni Pfaffenzeller (stehend, Zweite von links).

Anni Pfaffenzeller übernimmt Aufgabe in Adelzhausen nach fast 30 Jahren von Margret Schmaus und Christa Dollinger

Fast 30 Jahre haben in Adelzhausen Margret Schmaus und Christa Dollinger umfangreiche Seniorenarbeit betrieben. Nun beginnt eine neue Ära. Beim letzten Senitreff vor Weihnachten übergaben sie diese Aufgabe an Anni Pfaffenzeller. Zum Senitreff waren alle in gemütlicher Runde versammelt, sangen Lieder bei Kaffee und Weihnachtsgebäck.

Margret Schmaus und Christa Dollinger haben 1993 die Seniorennachmittage von der verstorbenen Edeltraud Meier übernommen und mit viel Herzblut Schritt für Schritt die Aktivitäten für diese Generation erweitert. Aus den Seniorennachmittagen viermal im Jahr, entstand zusätzlich der 14-tägige Senitreff mit Gedächtnistraining, Bewegungsübungen mit „Mottofesten“ sowie ein behindertengerechter Ausflug mit dem Bus. 2009 kam der Sitztanz zweimal im Monat dazu. Dadurch war in Adelzhausen jede Woche aktives Seniorenprogramm geboten, außer in den Ferien. Sogar einen Rollator- und Rollstuhlverleih haben sie auf die Beine gestellt, und wenn Not am Mann war, fuhren sie so manche Senioren zum Arzt.

Nun sind Christa und Margret glücklich, für diese wertvolle Arbeit, gute Nachfolger gefunden zu haben. So führt Lydia Konrad mit Team seit 2014 die großen Seniorennachmittage weiter, Anni Pfaffenzeller übernimmt die Senitreff-Runde. Die Sitztanz-Gruppe wird von Christa Dollinger und Margret Schmaus weiter geführt.

Am Ende gab es tosenden Applaus für die vielen freiwilligen Stunden und Jahre, die Christa Dollinger und Margret Schmaus unermüdlich geleistet haben. (pha)

