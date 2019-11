vor 25 Min.

Neue Babysitter sind einsatzbereit

Aichacher Frauenbund bildet 21 Jugendliche aus. Sie freuen sich auf Jobangebote

Schon zum achten Mal führte der Katholische Frauenbund Aichach unter der Leitung von Heidi Hagl und Elisabeth Thurner einen Babysitterkurs im Pfarrzentrum durch. 20 Mädchen und ein Junge zwischen 13 und 16 Jahre warten nun auf einen Einsatz in einer Familie.

In der zweitägigen Ausbildung haben die Jugendlichen viel gelernt, zum Beispiel die motorische, kognitive und affektive Entwicklung eines Neugeborenen bis zum Schuleintritt. Im Anschluss wurde das Tragen, Legen, Heben und das Wickeln eines Säuglings besprochen, an einer Puppe geübt und am lebenden Baby umgesetzt. Die Wickelbabys, die diesmal zur Verfügung standen, waren Sophia (drei Monate) und Luis (sechs Monate). Die angehenden Babysitter waren erstaunt, wie unterschiedlich Kinder sein können. Mit den schon älteren Kindern, darunter ein Einjähriger ebenso wie Drei-, Vier- und Neunjährige, versuchten sich die angehenden Babysitter am Spielen, Einüben von Ritualen und Einfühlen in eine kleine Person. Gemeinsam sangen sie Lieder und studierten Spiele in der Gruppe ein. Auch der gemeinsame Toilettengang wurde durch die Situation heraus gefördert. Auch Unfallprävention in verschiedenen Bereichen war ein Thema. Gemeinsam richteten Betreuer und Betreute eine Brotzeit her. Die Jugendlichen lernten die Zubereitung von Flaschennahrung und Babybrei.

Am zweiten Tag stand die Erste Hilfe im Mittelpunkt. Mario Pettinger vom Bayerischen Roten Kreuz übernahm die Aufgabe, die Jugendlichen in Unfallprävention, Erste Hilfe und Notruf absetzen zu unterweisen. Am Partner übten sie das Verbinden von kleinen Verletzungen, das Umsorgen in Nöten und die stabile Seitenlage. Um den Kurs abzurunden, durfte jeder Teilnehmer ein Gedicht, ein Singspiel oder einen Vers vortragen. Am Ende erhielten alle Babysitter ein Zertifikat, das sie für Bewerbungen verwenden können. Nun freuen sich die Jugendlichen auf zahlreiche Angebote aus Familien, die einen Babysitter benötigen. (AN)

Heidi Hagl, 08254/994696, E-Mail: Hagl.Schule@gmx.de; Elisabeth Thurner, 08251/8880888, E-Mail: Thurner.Schule@gmx.de; www.frauenbund-Aichach.de.

