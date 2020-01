vor 34 Min.

Neue Bauplätze und neue Kanäle in Kühbach

Bürgermeister Lotterschmid zieht letztmals als Rathauschef Bilanz. Was heuer in der Gemeinde ansteht

Von Helene Monzer

Für Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid war es am Dreikönigstag der letzte Neujahrsempfang im Amt. In seiner Ansprache sagte er: „Der Markt Kühbach ist für das nächste Jahrzehnt bestens gerüstet.“ Viele Aufgaben der Infrastruktur, wie die neue Kläranlage, die neue Kinderkrippe und neue Baugebiete seien abgeschlossen beziehungsweise auf den Weg gebracht. Er unterstrich: „Ich bin dankbar dafür, dass ich 24 Jahre dieses schöne und anspruchsvolle Amt ausüben durfte.“ Lotterschmid beendet am 30. April 2020 seine Dienstzeit. Bei der Kommunalwahl im März tritt er aus Altersgründen nicht mehr an.

In den Pfarrsaal waren viele am öffentlichen Leben beteiligte Personen, Vertreter der Vereine des Ortes sowie Bürger gekommen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Musikalisch gestaltete eine Bläsergruppe des Kühbacher Musikvereins den Empfang. Auch junge Bürger, die im vergangenen Jahr 18 Jahre alt geworden waren, folgten der Einladung. Eine Mädchen-Sternsinger-Gruppe brachte den Segen und bat um eine Spende für Kinder im Libanon.

In seiner Ansprache berichtete Lotterschmid über das, was derzeit und zukünftig ansteht: Es werden umfangreiche Kanalbaumaßnahmen in Kühbach durchgeführt, die schon geplant und auf dem Weg der Ausschreibung sind. Die Kanäle in der Schrobenhausener Straße, am Marktplatz und in der Pfarrstraße werden erneuert. Die Ablaufleitung von Kühbach zur neuen Kläranlage wird in diesem Jahr gebaut. Durch ein Förderprogramm des Landes erhalte Kühbach für Kanalerneuerungen und für die Ablaufleitung zur neuen Kläranlage, die in diesem und im nächsten Jahr durchgeführt werden, erhebliche Zuschüsse, sagte Lotterschmid.

Als Folge davon werde in den nächsten Jahren auch der Marktplatz im Rahmen des Städtebauförderprogrammes erneuert, insbesondere das Pflaster ausgetauscht, mit dem man immer weniger zufrieden sei. Eine große Baustelle werden die Erweiterung des Rathauses und die Sanierung des Altbestandes sein.

In Kühbach wird ein neues Baugebiet an der Falterbreite mit circa 35 Grundstücken und in Unterbernbach an der Rettenbacher Straße mit zehn Grundstücken entstehen. „An Arbeit und den damit wichtigen Entscheidungen wird es daher auch dem neuen Gemeinderat und dem neuen Bürgermeister nicht fehlen“, war sich Lotterschmid sicher.

Am Ende seiner Ansprache hieß er den neuen Schulleiter der Kühbacher Grund- und Mittelschule, Johannes Klier, willkommen. Klier hat die Nachfolge von Manuela Grün übernommen, die wegen des langen täglichen Anfahrtsweges die Schule gewechselt hat.

Lotterschmid dankte zum Schluss allen ehrenamtlich Tätigen in der Marktgemeinde, die dazu beitragen, dass das Zusammenleben zu einer Gemeinschaft führt und nicht zu einem anonymen Nebeneinander. Der Rathauschef sagte: „Was Sie alles ehrenamtlich leisten, könnte von Staat und Kommune nicht bewerkstelligt werden und wäre zudem nicht bezahlbar.“ Mit einem Glas Sekt wurde auf das neue Jahr angestoßen.

