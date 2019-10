vor 6 Min.

Neue Doppelsporthalle statt Generalsanierung

Ein Neubau für das Friedberger Gymnasium ist die wirtschaftlichere Lösung

Die Doppelsporthalle des Friedberger Gymnasiums soll nicht generalsaniert, sondern durch einen Neubau ersetzt werden. Das hat der Bauausschuss dem Kreistag jetzt einstimmig als die wirtschaftlichere Variante empfohlen. Grund: Die Kostenschätzungen für Sanierung (8,35 Millionen Euro) und Neubau (8,36 Millionen Euro) liegen auf demselben Niveau. Die neue Halle soll nordwestlich der Mensa gebaut werden. Nach der Fertigstellung wird die alte Halle (Baujahr 1971) dann abgerissen.

Vorteil gegenüber einer Sanierung: Der Sportunterricht ist während der Bauphase nicht eingeschränkt. Bei einem Baubeginn 2023 könnte die Halle im Jahr darauf fertig werden. Der Terminplan hängt aber von der Entwicklung der Kreisfinanzen ab. Eine Bühne wie in der bestehenden Halle würde nach der aktuellen Kostenschätzung zusätzlich 300000 Euro kosten. Zuletzt befasste sich der Bauausschuss im vergangenen Jahr mit dem Projekt und beschloss eine vergleichende Kostenrechnung.

Auslöser war die letzte Hiobsbotschaft in einer Reihe von schlechten Nachrichten im Zuge der seit einigen Jahren laufenden Sanierungsplanung. Die Halleneindeckung mit einem Trapezblech ist zu dünn. Statt 1,5 Millimeter wie es in den Unterlagen zu einer Sanierung im Jahr 1985 steht, ist das Dachblech nur ein Millimeter stark. Aus statischen Gründen müsste eine komplett neue Dachkonstruktion errichtet werden. Eine Gefahr bestehe nicht, so Architekt Wolfgang Rockelmann. Aber so kann die Konstruktion nicht bleiben, und ein Austausch des Blechs reicht nicht aus. Als die Probleme mit dem Dach noch gar nicht bekannt waren, sind die Kosten für die Hallensanierung schon auf rund fünf Millionen Euro hochgerechnet worden. (cli)

