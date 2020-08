16:28 Uhr

Neue Erfahrung für Kartsportler Leon Ehleider

Der Oberbernbacher Kartfahrer Leon Ehleider tritt im Schwarzwald in ein neuen Disziplin an. Was das für den Jugendlichen bedeutet.

Gleich in acht Rennen ging der Oberbernbacher Kartfahrer Leon Ehleider in Rottweil beim AC Schwarzwald an den Start. Für Ehleider, der mittlerweile für den MC Schrobenhausen fährt, und seit dieser Saison im Superkart antritt, war der Wettbewerb eine ganz neue Erfahrung. Die neun PS starken Karts werden durch breitere Tore als im regulären Kartslalom mit dafür deutlich höherer Geschwindigkeit bewegt.

In Ehleiders Klasse (SK 2) startete lediglich ein Konkurrent vom AC Schwarzwald. Ehleider gewann alle vier Rennen mit gutem Vorsprung. Im Gesamtklassement aller 13 Starter (K1-K4 = 12-23-Jährige) in dieser Disziplin wurde Ehleider drei Mal Dritter und einmal Vierter. Eine beachtliche Leistung, da er dieses Jahr noch keine Möglichkeit hatte, die für ihn neue Disziplin 270er-Kartslalom zu üben.

Kartsport: Ehleider hat noch einiges vor

Anders am Nachmittag, als seine Paradedisziplin mit dem 6,5 PS Slalomkart anstand. In der Klasse 4 ging ebenfalls wieder nur ein Fahrer des AC Schwarzwald an den Start. Auch hier ließ Ehleider seinem Gegner keine Chance. Alle vier Rennen gingen an den Paarstädter. Im Gesamtklassement von allen 17 Jugendkartfahrern aus K1-K5 (7-18-Jährige) wurde Ehleider einmal Zweiter und drei Mal Dritter. Ein guter Einstieg in die jetzt beginnende Kartsaison für Ehleider, der erst ein Rennen seit der Corona-Pause fahren konnte. Bereits im Juli ging er in Sonthofen an den Start und wurde Zehnter.

Der Fahrer des MSC Schrobenhausen tritt im September in beiden Disziplinen an. (AZ)