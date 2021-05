vor 17 Min.

Neue Kinderkrippe wird in Rekordzeit fertig

Die neue Kinderkrippe Pusteblume an der Flurstraße nimmt am Montag ihren Betrieb auf.

Plus In drei Tagen ist die Kinderkrippe Pusteblume aus ihren Containern an der Holzgartenstraße in den Modulbau an der Flurstraße umgezogen. Am Montag geht's los.

Von Claudia Bammer

In Rekordzeit ist in Aichach eine neue Kinderkrippe entstanden. Im Januar 2020 hat der Stadtrat die Planung beschlossen, ab Montag, 3. Mai, spielen dort die Kinder. Von Donnerstag bis Samstag ist die Kinderkrippe Pusteblume aus ihren Containern an der Holzgartenstraße in den neuen Modulbau an der Flurstraße umgezogen. Die Krippe ist in Holzständerbauweise auf dem Neusiedl-Grundstück neben dem Neusa-Gelände entstanden.

