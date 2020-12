vor 19 Min.

Neue Krippe für Hollenbach kann schneller als geplant gebaut werden

Plus Die Kindertagesstätte in Hollenbach muss dringend erweitert werden. Jetzt gibt es eine gute Nachricht, die Krippe könnte schneller als erwartet kommen.

Von Johann Eibl

Die Kindertagesstätte in Hollenbach muss um eine Krippe erweitert werden. Dass auf dem Gebiet Handlungsbedarf besteht, das ist schon länger bekannt. In der Sitzung am Donnerstag befasste sich der Gemeinderat erneut mit diesem Projekt. Wie Zweiter Bürgermeister Michael Haas auf Anfrage mitteilte, war vorab mit dem Landratsamt geklärt worden, dass kein Bebauungsplan erforderlich sei; vielmehr wurde eine Einbeziehungssatzung als ausreichend angesehen.

Im Sommer 2022 soll die neue Krippe in Hollenbach fertig sein

Diese Aussage nahm nicht nur Haas erfreut zur Kenntnis. Denn das Projekt "ist wirklich sehr, sehr eilig". Im Sommer 2022 sollen die Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Rathauses abgeschlossen sein. Nun ist nur eine Auslegung der Pläne erforderlich. Bei einem Bebauungsplan wäre der Aufwand im Vorfeld um einiges größer, und vor allem zeitaufwendiger, gewesen. Warum Hollenbach hier ein schnelles Verfahren anstrebt, dafür gibt es zwei Gründe: Die Zahl der in dieser Einrichtung zu betreuenden Kinder ist zum einen hoch. Zum anderen will die Gemeinde in den Genuss von erhöhten Zuschüssen kommen.

Parkplätze für die Hollenbacher Krippe sind Richtung Bach geplant

Diesmal wurde über die Parkplätze gesprochen, die im Süden, also in Richtung Bach, vorgesehen seien. Dieses Gewässer solle mittelfristig naturnah gestaltet werden. Nun sei geplant, dass die Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Buben und Mädchen Parkgelegenheiten nur noch in einer Reihe vorfinden. Vom östlichen Anlieger hat die Kommune eine Fläche langfristig gepachtet, sie wird künftig vom Kinderhaus genutzt werden.

