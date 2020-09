vor 17 Min.

Neue Krippe in Baar: 127.000 Euro für ein „Luftschloss“?

Das Geld, das in Baar in die Planungen für eine Kinderkrippe geflossen ist, war jetzt Thema im Gemeinderat

Plus In Baar fordert Gemeinderat Josef Reiter eine Erklärung dafür, warum 2019 und 2020 Geld in Planungen geflossen sind – für einen Standort, der nun nicht haltbar ist.

Von Stefanie Brand

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause ging es in Baar in vielen Punkten ums Geld. Und das ist in der Kommune bekanntermaßen eher knapp. Sandy Lichtblau, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, erläuterte kurz die Jahresrechnung 2019 und fand sogar positive Worte: „Das Jahr 2019 ist gut abgelaufen.“ Da Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, musste die Gemeinde keine Kredite aufnehmen. Es ging auch um die neue Krippe.

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Gemeinde Baar schon seit längerer Zeit. Bild: Stefanie Brand

Das Problem der mangelnden Einnahmen im Verwaltungshaushalt – insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen schwanken hier – bleibe jedoch. Für die Kommune bedeutet das laut Kämmerin: „So ist keine Tilgung möglich.“ Die Tilgungsleistungen müssen daher aus den Rücklagen bestritten werden. Daran schloss die Kämmerin die Forderung an, vehement daran zu arbeiten, dass sich diese Situation bessere. Zudem müssen anstehende Ausgaben auf das Notwendigste reduziert werden.

Gemeinderat Josef Reiter will Mehrkosten nicht bewilligen

Mit dieser Mahnung im Hinterkopf tat sich insbesondere Gemeinderat Josef Reiter schwer damit, überplanmäßige Mittel für die Baunebenkosten zum Baarer Kinderhaus zu bewilligen. Gut 65.000 Euro flossen bereits im Jahr 2019 in die Bauvoranfrage beim Landratsamt, in Architektenkosten, in die Tragwerksplanung sowie in Beratungen zur Hangsicherung; weitere 62.000 Euro wurden im Jahr 2020 kassenwirksam – für die Planung eines Kinderhauses auf dem Kefer-Anwesen, das nun aufgrund der Grundstücksbeschaffenheit als neuer Standort einer Kinderkrippe nicht weiterverfolgt wurde, oder „für ein Luftschloss“, wie Reiter das Vorhaben bezeichnete.

Kritik in Baar: 127.000 Euro wurden "in den Sand gesetzt"

Wie in Summe 127.000 Euro „in den Sand gesetzt“ werden konnten, wollte der Gemeinderat nun unbedingt geklärt wissen, auch wenn allen Räten klar war, dass die Maßnahmen noch im alten Gremium beschlossen wurden. Vergangene „Böcke und Hirsche“, die geschossen wurden, will Reiter abgearbeitet wissen. Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes wird nun mit alten Beschlüssen zur Klärung der Angelegenheit beitragen.

Baar befördert Schüler selbst Rein formal musste der Gemeinderat der Umbuchung zustimmen, die rein buchhalterisch notwendig wurde, weil die Gemeinde Baar die Schülerbeförderung seit dem Schulstart im September nun in Eigenregie stemmt. Unterm Strich spart die Gemeinde damit Geld, „und die Eltern sind glücklich“, wie Bürgermeister Roman Pekis sagte. Wie berichtet, werden die Baarer Kinder nun mit einem Leasingfahrzeug zur Schule gebracht und von dort wieder abgeholt. So müssen die Kinder keine Wartezeiten in Kauf nehmen und die Schülerbeförderung in Eigenregie ist nur etwa halb so teuer wie die Schülerbeförderung mit einem Busunternehmen.

Zuschuss für Mittagsbetreuung Da die Mittagsbetreuung an der Baarer Grundschule in diesem Schuljahr erstmals mit zwölf Kindern voll belegt ist, konnte die VG-Kämmerin für diese Einrichtung der Gemeinde einen Zuschuss abrufen. Gut 3000 Euro erhält die Gemeinde an Förderung.

Höherer Zuschuss für Dreijährige

Höherer Zuschuss für Kindergarten Dem Antrag des Katholischen Kindergartens St. Laurentius auf eine ganzjährig höhere Bezuschussung von dreijährigen Kindern stimmten alle Gemeinderäte zu. Allerdings ist das Thema damit nicht ein für alle Mal vom Tisch. Alle drei Jahre wird der Gemeinderat neu darüber abstimmen, ob der sogenannte Gewichtungsfaktor für dreijährige Kinder bei 2,0 bleiben darf. Finanziell wirkt sich diese Abstimmung insofern aus, dass ein dreijähriges Kind mehr Geld in der Betreuung kostet, allerdings bekommt die Kommune wiederum auch mehr Förderungen, erklärt Kämmerin Sandy Lichtblau.

