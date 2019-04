Neue Notfallpraxis am Krankenhaus in Aichach hat eröffnet

Plus Im alten Aichacher Krankenhaus gibt es nun eine Anlaufstelle für Patienten, wenn Arztpraxen zu sind. Wann die Praxis geöffnet ist.

Wer am Wochenende krank wird, hat seit Mittwoch in Aichach wieder eine Anlaufstelle. Am Nachmittag eröffnete die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) am ehemaligen Krankenhaus. Am ersten Tag arbeitete dort die Allgemeinärztin Stefanie Pfundmair aus Aichach. Ein Pool von Ärzten aus der Region besetzt die KVB-Praxis. Patienten können ohne Voranmeldung kommen, wenn sie außerhalb der Sprechstunden der Arztpraxen Beschwerden haben, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten kann.

Bis kurz vor der Eröffnung arbeiten die Handwerker in der Praxis

Über dem früheren Haupteingang zum alten Krankenhaus weist ein Schild auf die KVB-Praxis und ihre Sprechzeiten hin. Bis kurz vor der Eröffnung arbeiten die Handwerker in der kleinen Praxis im Erdgeschoss. Im Anmelderaum nimmt Koordinatorin Claudia Schnell die Daten der Patienten auf. Es gibt einen kleinen Wartebereich und einen Behandlungsraum.

Mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen hat in der neuen Anlaufstelle während der Öffnungszeiten immer ein Arzt Dienst. Mit der Basisausstattung kann er Patienten so weit untersuchen und behandeln, dass diese bis zum nächsten Werktag zurechtkommen. Wenn nötig, verweist er sie ins Krankenhaus.

Je nachdem, welcher Arzt eingeteilt ist, können sowohl niedergelassene Allgemein- als auch Fachärzte in der KVB-Praxis Dienst haben, erklärt Holger Haak, Leitender Chefarzt der Chirurgie.

Öffnungszeiten sind etwas kürzer als in Bereitschaftspraxis in Friedberg

Die Öffnungszeiten der Aichacher Anlaufstelle sind etwas kürzer als die in Friedberg. Ob das so bleibt, ist noch offen. „Wir müssen sehen, wie es sich etabliert“, sagt Haak. Am Krankenhaus in Friedberg startete die KVB-Bereitschaftspraxis bereits Ende Oktober 2018 (wir berichteten). Krzysztof Kazmierczak, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, betont: „Sie funktioniert wunderbar.“ Er geht davon aus, dass vor allem an den Wochenenden viele Patienten kommen werden. „Auch aus Richtung Schrobenhausen und Pfaffenhofen.“ Ab 21 Uhr, wenn die KVB-Praxis zu ist, übernimmt die Notaufnahme des Krankenhauses.

Ziel ist es, rund um die Uhr und flächendeckend eine ambulante Akutversorgung zu gewährleisten und die Dienstbelastung gleichmäßiger unter den Ärzten zu verteilen. Vorher hatten laut KVB Ärzte in ländlicheren Gebieten öfter Bereitschaftsdienst als ihre Kollegen in den Großstädten – ein Niederlassungshindernis für junge Ärzte. Zudem sollen die Bereitschaftspraxen die Notaufnahmen von Patienten entlasten, die dort nicht hingehören. Das soll in den Notaufnahmen die Wartezeiten verkürzen.

Öffnungszeiten mittwochs und freitags 16 bis 21 Uhr; samstags, sonntags, feiertags 9 bis 21 Uhr.