03.12.2019

Neue Schilder für Rehling

Verkehr: Gemeinderat beschließt Änderungen

Kurze Diskussionen gab es im Rehlinger Gemeinderat wegen der Verkehrsschau im Oktober mit der Polizei. Thema war zunächst die sichere Straßenüberquerung für Schulkinder vom neuen Baugebiet nördlich der Schule Richtung Skaterplatz. Angeregt wurde hier von der Polizei das Anbringen eines Spiegels, mit dem ankommende Autos aus der Kinderheimstraße frühzeitig erkannt werden könnten.

Dies wäre auch für die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Neuer Friedhof kommen, hilfreich. Auf den Hinweis von Bürgermeister Alfred Rappel kann aber auf diese Regelung verzichtet werden, dem stimmten die Räte zu.

Fehlende Schilder Sackstraße wurden an fünf Standorten bemängelt, teilweise handelt es sich jedoch um Stichstraßen, an deren Ende man bisher auch wenden konnte, so Rappel. Lediglich ein Schild fand Zustimmung, nämlich in der Kinderheimstraße beim Anwesen Lupper Richtung Süden. Zustimmung fanden dann auch die übrigen angesprochenen Maßnahmen, so das Umsetzen eines Schildes Sackgasse vor der Einmündung der Straße Am Johannesfeld in die Peter-Fischer-Straße. Dies soll Richtung Auf der Höhe versetzt werden.

Beim Sedlhofweg soll ein privat angebrachtes Schild gegen ein offizielles Schild Reitpferde ersetzt werden. An der Straße Auf der Höhe soll ein Schild Fußgänger in Richtung Fußweg montiert werden. Beim Abzweig von der Berggartenstraße zum Höhstigl soll ein altes Schild durch ein Schild Privatweg ersetzt werden, was einem Durchfahrtsverbot gleichzusetzen ist. Ebenfalls ein Schild Fußgänger wurde beim Fußgängerabgang von der Raiffeisenstraße zum Kleinen Hamberg beschlossen. Ebenfalls für nötig befunden wurde das Anbringen eines fehlenden Ortsschildes im Wiesenweg in Oberach aus Richtung Norden. (at)

