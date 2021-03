vor 50 Min.

Neue Schnelltestzentren in Aichach-Friedberg werden gut angenommen

Für die Bereitschaften des Bayerischen Roten Kreuzes war am Sonntag in Mering Premiere: In der Turnhalle an der Luitpoldschule nahm die neue Schnellteststation ihren Betrieb auf. Vor der Halle bildete sich eine lange Warteschlange.

Plus Die Nachfrage an den Schnellteststationen in Aichach-Friedberg ist rege. Neue Infos gibt es zu Selbsttests für Schulen, zum zweiten Impfzentrum und zur Impfkommission.

Von Nicole Simüller

Die neuen Schnellteststationen im Landkreis Aichach-Friedberg werden nach Informationen des Landratsamtes gut angenommen. Allein in Mering ließen sich laut Boris Peter, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), am Sonntag 68 Menschen testen, in Friedberg am Montag 28 und in Mering am Dienstag insgesamt 112. Bislang waren alle Ergebnisse negativ. In Pöttmes nahm am Mittwochabend eine weitere Schnellteststation ihren Betrieb auf.

Die drei Stationen in Pöttmes, Friedberg und Mering werden von Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Auftrag des Landkreises betrieben. Auch im Aichacher Testzentrum werden seit vergangener Woche Schnelltests angeboten. Landrat Klaus Metzger sagte, der Landkreis schreibe alle Betriebe an und bitte sie, von den Schnellteststationen Gebrauch zu machen.

Schulen in Aichach-Friedberg erhalten Selbsttests für Lehrer und Schüler

Die Standorte und Öffnungszeiten: Aichach, Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof, montags 8 bis 17 Uhr, dienstags/mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags/freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter "Teststation". Pöttmes: Große Schulturnhalle, Gartenstraße 28, mittwochs 18 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung. Friedberg: Pfarrzentrum St. Jakob, Pfarrstraße 1, montags und donnerstags 17 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung. Mering: Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8, sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung.

Selbsttests für Schulen FüGK-Leiter Peter zufolge verteilt ab Donnerstag das Technische Hilfswerk in Bayern Selbsttests für Schulen. 1,3 Millionen solcher Tests von Siemens habe sich der Freistaat gesichert. Die Verteilung erfolge nach Höhe der Corona-Zahlen in den Landkreisen. Aichach-Friedberg werde also eher später beliefert, so Peter. Lehrer oder Betreuer sollen sich freiwillig zweimal pro Woche testen können, Schüler ab 15 Jahren einmal pro Woche.

Impfstoff In dieser Woche rechnet der Landkreis mit einer Lieferung von knapp 2400 Impfdosen. Davon knapp 1500 von Biontech/Pfizer, 800 von Astrazeneca und 100 von Moderna. Der Impfstoff von Astrazeneca, bislang nur für unter 65-Jährige zugelassen, werde "großteils angenommen", sagte Sebastian Koch, organisatorischer Leiter der Impfzentren im Landkreis.

Bislang rund 10.000 Impfungen in Aichach-Friedberg verabreicht

Geimpfte Bis einschließlich Sonntag wurden dem Landratsamt zufolge im Landkreis knapp 10.000 Impfungen verabreicht. Es gab 6685 Erstimpfungen, davon 1260 an den Kliniken, sowie 3258 Zweitimpfungen, davon 861 an den Kliniken. In der vergangenen Woche bekamen 1406 Menschen ihre erste, 762 die zweite Impfung.

Impfstelle in Kissing Koch zufolge ist das Ziel, dass nächste Woche in der Kissinger Paartalhalle, wie angekündigt, ein zweites Impfzentrum in Betrieb gehen soll. Am Montag, 8. März, soll das neue Impfzentrum in die Software des Freistaats eingepflegt werden. Ab dann können Termine vergeben werden. Die Anmeldung läuft wie beim Dasinger Impfzentrum nicht über die Gemeinde, sondern zentral im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch beim Betreiber Vitolus unter 089/244188110 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr). Koch widersprach Gerüchten, wonach eine telefonische Anmeldung schneller zu einem Termin führe als eine Anmeldung im Internet.

Wie Menschen sich an neue bayerische Impfkommission wenden können

Impfkommission Die Bayerische Impfkommission hat vergangene Woche ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll entscheiden, ob manche Menschen früher geimpft werden können, die eigentlich einer niedrigeren Priorität angehören. Seit 1. März können Menschen eine Einzelfallprüfung beantragen. Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.impfkommission.bayern.

Saisonarbeitskräfte Das Landratsamt hat für Dienstag, 9. März, alle Betriebe im Landkreis, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, ins Landratsamt eingeladen. Landrat Klaus Metzger sagte, man wolle die Betriebe für die vielen neuen Regelungen, die es gebe, sensibilisieren. Metzger zufolge kommen über die Saison verteilt voraussichtlich über 1000 Saisonarbeitskräfte in den Landkreis. Rund 25 größere Betriebe, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, seien bekannt. Metzger wies auf die Brisanz angesichts teils hoher Inzidenzwerte in Nachbarländern hin. FüGK-Leiter Boris Peter sagte, bei dem Treffen gehe es unter anderem um Hygienekonzepte, Anforderungen an die Unterbringung sowie die Klärung von Ansprechpartnern auf beiden Seiten.

