06:32 Uhr

Neue Wirtschaftsschule in Pöttmes und Technikerschule in Friedberg starten

Die Wirtschaftsschule ist in der Grund- und Mittelschule in Pöttmes zu finden. Sie startete ihren Betrieb im Jahr 2011. Ab Herbst 2021 soll sie als zweistufiges Modell neu aufgelegt werden. Die Probeeinschreibung läuft.

Ab Herbst gibt es in Aichach-Friedberg zwei neue Schulangebote: Die zweistufige Wirtschaftsschule in Pöttmes und die Technikerschule für Maschinenbautechnik Friedberg.

Die Vorbereitungen an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land für zwei neue Angebote ab September laufen auf Hochtouren.

In Pöttmes startet die Staatliche Wirtschaftsschule in gewohnter Umgebung in der Mittelschule Pöttmes. Neu ist allerdings das zweijährige Modell. Zielgruppe sind vor allem Jugendliche, die nach der neunten Jahrgangsstufe einer Mittelschule, aber auch einer Realschule oder eines Gymnasiums einen mittleren Schulabschluss erwerben wollen. Die Förderung wirtschaftlicher Kompetenzen steht dabei laut einer Mitteilung der Beruflichen Schulen ganz oben - neben einer zunehmend gewerblich-technischen Ausrichtung im Unterricht auf IT.

Da das dreistufige Modell wegen Schülermangels ausläuft, hofft die Schule nun auf einen Neustart. Doch der Andrang hält sich im Moment den Beruflichen Schulen zufolge mit nur zwei Bewerbern in Grenzen. Die Probeeinschreibung findet vorläufig bis Mittwoch, 31. März, statt. Bis dato benötigt die Schule 16 Anmeldungen, um das neue Modell in Pöttmes zu installieren.

Zweijährige Technikerschule in Friedberg ist für Schüler kostenlos

Neu ist außerdem die Staatliche Technikerschule für Maschinenbautechnik in Friedberg. Hierbei handelt es sich um ein vollzeitschulisches Weiterbildungsangebot zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker. Gerade in Zeiten der Arbeitskräftefreisetzung in der Industrie könne diese Schule eine gute Aufstiegsqualifizierung zur Überbrückung von Arbeitslosigkeit bieten, so die Beruflichen Schulen in ihrer Mitteilung. Denn nach wie vor seien Techniker sehr gefragte Mitarbeiter.

Die Technikerschule sei ein hochwertiges Bildungsangebot, sowohl, was die qualifizierten Lehrkräfte betreffe, als auch die Ausstattung im Hinblick auf Industrie 4.0. Für die Schüler ist die zweijährige staatliche Ausbildung kostenlos und wird je nach persönlichen Voraussetzungen sogar staatlich gefördert.



Kontakt: Anmeldung/Informationen zur Probeeinschreibung für die Staatliche Wirtschaftsschule Pöttmes und Anmeldung/Informationen für die Staatliche Technikerschule für Maschinenbautechnik Friedberg per E-Mail an verwaltung@bs-wittelsbacherland.de, im Internet unter www.bs-wittelsbacherland.de oder telefonisch unter 08251/8756-0. (AZ)

