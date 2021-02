vor 34 Min.

Neue Wohnungen in Pichl: Wo sollen die Fahrräder parken?

Wohin mit den Fahrrädern, wenn an der Schlossallee in Pichl aus einer Therapiewerkstatt und einer Scheune vier Wohneinheiten werden? Darüber diskutierte der Aindlinger Bauausschuss.

Plus Bei der Stellplatzsatzung in Aindling zeichnet sich Diskussionsbedarf ab. Auslöser sind geplante Wohneinheiten in Pichl. Warum ein Bauantrag geschlossen abgelehnt wird.

Von Johann Eibl

Muss in der Marktgemeinde Aindling die Stellplatzsatzung geändert werden? Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag wurde diese Überlegung wiederholt angesprochen. Die Diskussion entstand anlässlich von vier geplanten Wohneinheiten an der Schlossallee in Pichl.

Die Runde erklärte sich einverstanden damit, dass dort aus einer Therapiewerkstatt und einer Scheune vier Wohneinheiten würden; außerdem sind Anbauten, Gauben und Dachverglasungen vorgesehen. Für die vier Wohneinheiten werden nach einer Berechnung entsprechend den Quadratmetern eigentlich 31 Stellplätze für Fahrräder benötigt. Die Runde stimmte der Befreiung von dieser Forderung zu: Pro Wohneinheit werden nun zwei Fahrradplätze hergestellt, insgesamt also acht.

Karl-Andreas Gamperl regte an, über diesen Passus in der Satzung solle man sich grundsätzlich Gedanken machen. Seiner Ansicht nach braucht man erst ab der vierten Wohneinheit solche Stellplätze. Auch Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sieht hier einen gewissen Handlungsbedarf: "Das wäre was für den Gemeinderat."

Das waren weitere Themen der Sitzung:

Wärmeleitung in Binnenbach: Bei der Verwaltung in Aindling ging ein Antrag auf Verlegung einer Wärmeleitung in Binnenbach ein. Das Thema wurde nicht näher behandelt, weil der offensichtlich zu spät gestellte Antrag inzwischen zurückgezogen wurde. Josef Gamperl, in diesem Ort zu Hause, formulierte seine Gedanken so: "Rechnet sich das? Man bräuchte einen Großabnehmer." Der ist aber in Binnenbach nicht vorhanden.

Stromleitung für Solarpark in Pichl: Bei der Verlegung einer Stromleitung für einen Solarpark in Pichl erteilte der Ausschuss dem Marktgemeinderat eine Empfehlung. Die Straßenquerungen sind in geschlossener Bauweise durchzuführen, die Pacht muss noch mit der Gemeinde ausgehandelt werden, und die genaue Lage der Leitung ist mit den Jagdgenossen zu besprechen. Im Gestattungsvertrag werden noch weitere Details aufgeführt werden.

Diverse Bauanträge: Die meisten Bauanträge wurden nach kurzer Beratung akzeptiert. An der Bergstraße in Gaulzhofen wird ein Milchviehstall von Bullen belegt, außerdem wird ein Kälberstall angebaut. In einem Rinderstall an der Ortsstraße in Binnenbach wird Geflügel untergebracht: in einem Raum 170 Hühner oder 40 Mastputen, im anderen Raum 120 Hühner oder 35 Mastputen.

Auf Ablehnung stieß der Antrag auf Nutzungsänderung an der Arnhofener Straße. Dort will eine Fahrschule ihren Betrieb aufnehmen. Der Ausschuss vermisste eindeutige Aussagen zur Aufteilung der Parkplätze. Nicht zuletzt wegen fehlender Unterlagen endete die Abstimmung mit 0:6.

Bäume an Gamlinger Straße: Die Pappeln an der Gamlinger Straße weisen weniger Totholz auf, als zunächst angenommen. Michael Balleis sprach das enorme Wachstum dieser Bäume an. Es war von einer Ersatzpflanzung mit Linden und Ahorn die Rede.

