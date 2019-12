vor 7 Min.

Neue alte Führung beim Bayern-Fanclub

Pöttmes-Gundelsdorf Von vielen Aktivitäten des FC Bayern Fanclubs Gundelsdorf/Handzell (Gemeinde Pöttmes) berichtete kürzlich Vorsitzender Georg Moser auf der Jahreshauptversammlung. Es wird Mosers letzte Periode als Vorsitzender werden, wie er bekannt gab. Besonders begrüßt wurde der Vorsitzende des Bayerischen Schleppjagdvereins, Toni Wiedemann.

Der Fanclub war beim Eröffnungsspiel der Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim, wie auch beim Pokalspiel der Bayern gegen Heidenheim. Auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder nahm der Fanclub in der bayerischen Staatskanzlei an der Doublefeier der Bayern im Sommer teil. Im Sommer war man beim Eröffnungsspiel der Bayern gegen Hertha BSC Berlin, anschließend zum Theaterbesuch in Gundelsdorf. Bei der Grillfeier wurde die Preisverteilung der Tipprunde 2019 bekannt gegeben, dies wurde Dietmar Bietomsky.

Momentan hat der Fanclub 137 Mitglieder. Am 5. Februar nächsten Jahres fährt der Verein zum Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim. Es gibt noch Restkarten beim Vorsitzenden. Schatzmeister Andreas Harlander meldete einen soliden Kassenstand, die beiden Kassenprüfer Toni Mayr und Wolfgang Moser bestätigten dies.

Unter dem Vorsitz von Helmut Drittenpreis wurden die anstehenden Neuwahlen zügig durchgezogen. Sie brachte folgendes Resultat, Vorsitzender Georg Moser, 2. Vorsitzender Paul Grießer, Schatzmeister Andreas Harlander, 2. Schatzmeister Georg Schmid, Schrift- und Protokollführerin Bettina Knauer, ihr Stellvertreter Martin Knauer. (möd)

Themen folgen