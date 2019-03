27.03.2019

Neuer Ärztlicher Direktor

Wechsel am Krankenhaus Aichach

Zum 1. April gibt es einen Wechsel in der Ärztlichen Direktion im Krankenhaus Aichach: Dr. Giesbert Leissner tritt aus persönlichen Gründen von seinem Amt als Ärztlicher Direktor zurück. Als Nachfolger hat das Kollegium Dr. Christian Stoll, Leitender Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, vorgeschlagen. Er ist bereits seit Mai 2012 stellvertretender Ärztlicher Direktor. Neuer stellvertretender Ärztlicher Direktor wird Dr. Heiko Methe, Chefarzt für Innere Medizin/Kardiologie. Der Werkausschuss stimmte beiden Besetzungen zu, wie Landrat Klaus Metzger nach der nicht öffentlichen Sitzung informierte. Außerdem beschloss das Gremium weitere personelle Veränderungen: Die Chefarztposition für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Aichach übernimmt Dr. Patrick von Parpart. Nadja Cornu wird zur Leitenden Oberärztin in der Fachabteilung Innere Medizin/Gastroenterologie ernannt. (kru)

