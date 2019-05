vor 42 Min.

Neuer Anlauf für Kapelle in Klinikneubau

ÖDP beantragt zweite Kapelle und „Raum der Stille“ im neuen Aichacher Krankenhaus

Vor eineinhalb Jahren ist ÖDP-Kreisrätin Berta Arzberger mit ihrem Vorstoß, im neuen Aichacher Krankenhaus eine Kapelle und einen „Raum der Stille“ einzurichten, abgeblitzt. Jetzt unternimmt die ÖDP einen neuen Anlauf. Der Antrag steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Werkausschusses des Kreistags am morgigen Mittwoch, 29. Mai, 16.30 Uhr im Landratsamt in Aichach.

Anfang 2018, noch in der Bauphase des 50-Millionen-Euro-Projekts, fand Arzberger keine Unterstützung für den Vorschlag, eine katholische Kapelle sowie einen „Raum der Stille“ für die anderen christlichen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen in den Neubau zu integrieren. Begründung: Im Krankenhaus-Altbau gibt es ja eine Kapelle. Eine zweite Kapelle in unmittelbarer Nähe sei nicht sinnvoll und die alte aufgeben möchten die Kreispolitiker auch nicht. Laut einer früheren Auskunft der Bauabteilung im Landratsamt ist der längste Weg von einem Patientenzimmer im Neubau zur Kapelle im Altbau rund 200 Meter. Die Kapelle sei auch für alle über den Verbindungsgang und mit Aufzügen barrierefrei zu erreichen. Das alte Krankenhaus wird nach dem Umzug im Herbst 2018 in Zukunft für verschiedene medizinische und soziale Nutzungen umgebaut.

Für Berta Arzberger ist die bestehende Kapelle dagegen „zu abgelegen“ und insbesondere für ältere und kranke Menschen nicht einfach zu finden. In der Bevölkerung werde die neue Klinik nicht als Teil eines Gesamtkonzepts von Altbau und Neubau wahrgenommen, sondern als eigenständiges Bauwerk. Und: In einer Klinik seien gut erreichbare Orte des Rückzugs, der Ruhe, der Stille und des Gebets notwendig.

Die ÖDP macht auch zwei Vorschläge, wie Kapelle und „Raum der Stille“ in den Neubau integriert werden könnten. Variante eins: Durch die Abtrennung eines Teils der überdachten Terrasse vor der Cafeteria. Variante zwei: Im großzügigen Eingangsbereich gebe es viel ungenutzten Raum. Bei der Rezeption in der Nähe zum Innenhof könnten die beiden Räume, verbunden durch eine Schiebetüre, entstehen, schlagen die beiden ÖDP-Kreisräte in ihrem Antrag vor. (cli)

