15:17 Uhr

Neuer Asphalt: B300 bei Aichach wird gesperrt

Ein Laster krachte am Freitagmorgen in die Leitplanke und brannte völlig aus. Die B300 zwischen Ecknach und Aichach Süd war mehrere Stunden komplett geperrt.

Die wichtige Verkehrsachse B300 wird gesperrt. Nach einem Lasterbrand muss am Donnerstag neu asphaltiert werden.

Ein Lastwagen ist vergangenen Freitag auf der B 300 zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Ecknach komplett ausgebrannt. Dabei wurde auch die Fahrbahndecke in diesem Bereich stark beschädigt und muss jetzt erneuert werden. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, muss dazu am Donnerstag, 5. Dezember, die Fahrbahn von Schrobenhausen kommend in Richtung Aichach gesperrt werden. Die Arbeiten sollen von etwa 15 Uhr bis 21 Uhr dauern. Der Verkehr wird durch Aichach umgeleitet.

B300: Asphaltdecke beschädigt

Beim Brand des Lastwagens am frühen Freitagmorgen wurde die Asphaltdecke der Bundesstraße auf einer Länge von etwa 30 Metern derart beschädigt, dass eine Instandsetzung erforderlich ist. Daher wird laut Bauamt am Donnerstag die schadhafte Stelle der Fahrbahn abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Aichach-Süd durch Aichach über die Münchener Straße und die Theodor-Heuss-Straße bis zur Augsburger Straße. Von dort kann an der Anschlussstelle Aichach-West wieder die B 300 aufgefahren werden. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung ist von den Bauarbeiten und der Umleitung nicht betroffen.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. (AN)

