vor 2 Min.

Neuer Boden für die Aichacher Vierfachhalle

Zwei Bauaufträge für 1,6 Millionen Euro werden einstimmig vergeben

Unspektakulär verlief die letzte Sitzung des Bauausschusses des amtierenden Kreistags. Das war gleichzeitig die letzte Sitzung in dieser Wahlperiode, die noch bis zum Monatsende läuft. Wie berichtet, wird die Verabschiedung der ausscheidenden Kreisräte zu einem spätereren Zeitpunkt nachgeholt. Die Mitglieder des Bauausschusses des Kreistags saßen verteilt im Großen Sitzungssaal im Landratsamt in Aichach. Lediglich zwei Auftragsvergaben standen auf der Tagesordnung.

In der Vierfachsporthalle in Aichach wird der Bodenbelag erneuert. Das übernimmt die Sportböden-Systeme GmbH aus Osnabrück zum Bruttoangebotspreis von rund 213000 Euro. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien erledigt werden. Weil die BR-Radltour, die am 29. Juli in Aichach Station gemacht hätte, abgesagt ist (wir berichteten), können die Arbeiten schon einige Tage früher starten, hieß es in der Sitzung. Ebenso einstimmig wurde der Auftrag für den Ausbau der Kreisstraße AIC12 von Mering bis Unterbergen vergeben. Dazu gehört der Neubau eines Geh- und Radwegs und eines Kreisverkehrs im Zuge der Kreisstraße. Der Auftrag ging an die Schweiger Straßenbau GmbH aus Altomünster zum Bruttoangebotspreis von 1,4 Millionen Euro. Martin Echter (Unabhängige) fehlte in der Sitzung. (bac)

Themen folgen