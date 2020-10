vor 20 Min.

Neuer Corona-Fall bei Erntehelfer in Inchenhofen

Ein Erntehelfer eines Landwirtschafts-Betriebs in Inchenhofen ist positiv auf Corona getestet worden. Auch bei der Grundschule Schiltberg gibt es neue Entwicklungen.

Von Marlene Weyerer

In einem landwirtschaftlichen Unternehmen in Inchenhofen wurde ein Erntehelfer positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat für diesen und 45 enge Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet. Noch am Dienstag macht das Gesundheitsamt Abstriche bei den Kontaktpersonen, um sie ebenfalls auf Corona zu testen. In Inchenhofen waren im Juni 96 Erntehelfer auf einem Spargelhof positiv auf Corona getestet worden. Das hatte zur Folge, dass der Landkreis Aichach-Friedberg zum Corona-Hotspot erklärt wurde.

Corona-Fall in Johanni-Kita in Kissing

Ein weiterer Fall ist in der Johanni-Kita in Kissing gemeldet worden. Ein Erwachsener wurde positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat deswegen 22 Kinder und zwei Erzieherinnen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg als enge Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Eine weitere Kontaktperson des Kindes stammt nicht aus Aichach-Friedberg und unterliegt daher dem benachbarten Gesundheitsamt.

Corona-Fall an Grundschule Schiltberg: Weitere 21 Menschen müssen in Quarantäne

Auch bei der Grundschule Schiltberg gibt es neue Entwicklungen: Nach einem positiven Corona-Test in einer zweiten Klasse hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag für 16 Zweitklässler und eine Lehrkraft Quarantäne angeordnet und Abstriche durchgeführt. Drei der Tests von Mitschülern sind positiv ausgefallen. Einer dieser drei Mitschüler besucht die Mittagsbetreuung in Schiltberg. Folglich hat das Gesundheitsamt dort weitere 19 Kinder und zwei Erzieherinnen als enge Kontaktpersonen in Quarantäne gestellt. Das Gesundheitsamt wird auch bei ihnen Corona-Tests durchführen.

