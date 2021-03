vor 49 Min.

Neuer Friseur, Pizza und Kebap: Das tut sich in Aichachs Geschäftswelt

Murat und Zeliha Öskan haben für ihr Pizza- und Kebabhaus Otantik das ehemalige Dinofood an der Bahnhofstraße in Aichach komplett umgebaut.

Plus In Aichachs Innenstadt gibt es einige neue Geschäfte, andere erweitern und ein Verein zieht an einen neuen Standort. Wir stellen vor, was sich wo geändert hat.

Von Gerlinde Drexler

Trotz der Corona-Pandemie ist die Aichacher Geschäftswelt im Umbruch. In der Innenstadt haben einige Geschäfte neu eröffnet, darunter ein weiterer Friseur sowie ein Pizza- und Kebaphaus.

Murat und Zeliha Öskan haben für ihr Pizza- und Kebabhaus Otantik das ehemalige Dinofood an der Bahnhofstraße in Aichach komplett umgebaut. Im Oktober haben sie den Laden übernommen, Holzbänke und Tische haben sie selbst gemacht. An der warmen Theke gibt es Pizza, Kebab und vegetarische Gerichte - aufgrund der Corona-Auflagen derzeit nur zum Mitnehmen. Sobald die Gastronomie wieder öffnen kann, können die Gäste sowohl drinnen als auch im Freien Platz nehmen. Wie viele Sitzplätze es sein werden, hängt von den Auflagen ab. Wie schon sein Vorgänger bietet das Ehepaar aus Schrobenhausen ab einem Mindestbestellwert von zehn Euro einen Lieferservice im Stadtgebiet von Aichach an. Momentan ist das Otantik montags bis samstags von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Barrierefrei ist die zweite Aichacher Filiale von Hörgeräte Seifert an der Steubstraße. Hier sollen auch Hörgeräteakustiker ausgebildet werden. Bild: Gerlinde Drexler

Hörgeräte Seifert nun in zusätzlichen Räumen an Steubstraße in Aichach

Ein zweite Filiale eröffnete im Februar Hörgeräte Seifert an der Steubstraße 1. Die Filiale an der Bauerntanzgasse 6, wo Seifert seit 20 Jahren ist, bleibt weiterhin bestehen. Es sei vornehmlich darum gegangen, die Geschäftsräume zu vergrößern und mit zusätzlichem Platz und Anpasskabinen den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, teilt Holger Hermannsen von der Marketingabteilung mit. Außerdem sind die neuen, ebenerdigen Geschäftsräume barrierefrei. Die Geschäftsfläche an der Steubstraße ist mit 112 Quadratmetern um ein Drittel größer als die an der Bauerntanzgasse. Hermannsen weiter: „In den nun deutlich großzügiger geschnittenen Geschäftsräumen bilden die Kollegen in der Filiale ab sofort auch zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus.“

Friseursalon Haarwerk zieht von Inchenhofen nach Aichach

Neu an der Münchner Straße 3 ist der Friseursalon Haarwerk. Inhaberin Christiane Montemaggi zog kürzlich mit ihrem Salon aus dem Gewerbegebiet in Inchenhofen nach Aichach um. Die gebürtige Schrobenhausenerin machte sich im Herbst 2017, zwei Jahre nach ihrem Meisterbrief, selbstständig.

Nach 21 Jahren im Landratsamt bezieht der Wittelsbacher-Land-Verein zum ersten Mal eigene Räume an der Werlberger Straße 7. Bild: Gerlinde Drexler

Mitten im Umzug ist der derzeit der Verein Wittelsbacher Land. 21 Jahre lang war das Büro des Vereins im Landratsamt. Geschäftsführer David Hein sagt: „Wir verlassen das Mutterschiff.“ Luftlinie sind es von der alten Adresse an der Münchner Straße rund 400 Meter zu den neuen Räumen an der Werlberger Straße 7, wo früher Alba Moda war. Die Nähe zu den Sachgebieten des Landratsamtes sei wichtig, betont der Geschäftsführer.

Wittelsbacher-Land-Verein zieht aus Aichacher Landratsamt aus

Es sind gleich mehrere Gründe, weshalb die Vorstandsmitglieder des Vereins sich im Dezember einstimmig für den Umzug ausgesprochen hatten: Zum einen spart der Verein Geld, da er vorher Mieter im Landratsamt war. Zum anderen hat er nun deutlich mehr Platz. Statt wie bisher rund 20 Quadratmeter haben die neuen Büros über 120 Quadratmeter. Damit könnten künftig alle vier Mitarbeiter parallel arbeiten, sagt Hein. Außerdem ist noch Platz für einen eigenen Besprechungsraum.

Mit dem Umzug sei man nun als Verein für die Regionalentwicklung auch mitten unter den Bürgern, so der Geschäftsführer. „Die Hürde, ins Amt zu kommen, fällt weg.“ Die Beratung über Fördermittel finden dann in den ebenerdigen Räumen statt und es können dort zum Beispiel auch Gutscheine für die Spezialitätenwirte abgeholt werden. Zum 1. April soll das neue Büro eröffnet werden. Die E-Mail-Adressen bleiben dieselben, die Telefonnummer wird sich ändern. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

