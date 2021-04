Neuer Hartplatz an Kühbacher Schule ist fertig

Plus In das Projekt geht heuer beim Schulverband Kühbach viel Geld. Auch die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn kostet. Einen Zuschuss gibt es für Lüftungsgeräte.

13 neue Tablets und zwei Lüftungsgeräte will der Schulverband Kühbach, dem auch die Gemeinde Schiltberg angehört, heuer kaufen. Das meiste Geld geht jedoch in zwei Maßnahmen, die der Schulverband schon im vergangenen Jahr gestartet hat: den neuen Allwetterplatz und die Sanierung der 100 Meter-Laufbahn an der Kühbacher Schule. Den Haushalt beschloss das Gremium, das aus Kühbachs Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzendem Karl-Heinz Kerscher, Fabian Streit, seinem Amtskollegen aus Schiltberg, und Gemeinderätin Astrid Sagstetter besteht, in seiner Sitzung am Donnerstag.

Die Frage, ob der 50 Jahre alte Hartplatz an der Grund- und Mittelschule erneuert oder saniert werden sollte, beschäftigte den Schulverband schon länger. Nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr war das Projekt aufgrund der unsicheren finanziellen Lage zuerst zurückgestellt worden. Nach der Senkung der Mehrwertsteuer stand es wegen der Kostenersparnis erneut zur Debatte. Die Entscheidung, ob der Platz saniert und auf Normgröße erweitert (Kosten 371.000 Euro) oder für Mehrkosten von etwa 25.000 Euro neu gebaut werden soll, fiel dem Gremium leicht. Es entschied sich für den Neubau.

Allwetterplatz ist jetzt einsatzbereit

Nachdem im Frühjahr als letzte Maßnahme der Kunststoffbelag aufgebracht wurde, ist der neue Allwetterplatz jetzt einsatzbereit. Zusammen mit den 77.000 Euro, die die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn kostet, investierte der Schulverband 473.000 Euro. Davon ist heuer noch ein Restbetrag von knapp 220.000 Euro eingeplant. Der Zuschuss in Höhe von 164.000 Euro wird voraussichtlich erst 2022 an den Schulverband ausgezahlt werden. Der Markt Kühbach streckt dem Schulverband das Geld bis dahin vor. Ab heuer zahlt der Schulverband davon innerhalb der nächsten vier Jahre rund 117.000 Euro pro Jahr zurück.

Das ist laut Kämmerer Bernd Bitzl auch der Grund dafür, dass heuer die Schulverbandsumlage deutlich von 1428 auf rund 2398 Euro steigt. Die Zahl der Schüler in der Grund- und Mittelschule ist mit insgesamt 246 (einschließlich neun Gastschülern) gegenüber dem Vorjahr (263) leicht gesunken. 215 Schüler aus Kühbach und 31 aus Schiltberg besuchen die Schule.

Zuschuss für Tablets und Lüftungsgeräte

Noch heuer rechnet der Schulverbandsvorsitzende mit dem Zuschuss in Höhe von rund 20.000 Euro für die 13 Tablets, sogenannte Lehrerdienstgeräte, und die beiden Lüftungsgeräte, die für infektionsschutzgerechtes Lüften gekauft werden. Die neuen Tablets werden zu 100 Prozent gefördert, für die Lüftungsgeräte liegt der Fördersatz bei 50 Prozent. Rund 45.000 Euro investierte der Schulverband im vergangenen Jahr in die digitale Bildungsinfrastruktur. Er kauft unter anderem Laptops zum Ausleihen und das Verwaltungsprogramm „Schulmanager Online“. Der 90-prozentige Zuschuss, rund 40.000 Euro, soll heuer auf dem Konto des Schulverbandes eingehen.

Ausschreibung mit Anwalt

Weitere Themen in der Sitzung:

Haushalt beschlossen Der Schulverband hat den Haushalt in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro beschlossen. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 764.500 Euro, der Vermögenshaushalt auf 529.700 Euro.

Beitrag Kläranlage Für die neue Verbandskläranlage muss der Schulverband in drei Raten einen Verbesserungsbeitrag in Höhe von insgesamt rund 58.000 Euro an den Markt Kühbach zahlen.

Schülerbeförderung wird ausgeschrieben Neu ausgeschrieben wird die Schülerbeförderung. Weil die Ausschreibung europaweit erfolgt, beauftragte der Schulverband damit eine Rechtsanwaltskanzlei.

Lesen Sie dazu auch: