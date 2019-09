vor 40 Min.

Neuer Kaplan unterstützt jetzt Pfarrer Babu

Der Geistliche aus Indien stellt sich beim Pfarrfest in Aindling vor. Kinder freuen sich über besonderen „Regen“

„Gottes Haus hat viele Steine“, mit diesem Lied eröffnete der Kinderchor St. Martin den Gottesdienst zum Pfarrfest in der Aindlinger Pfarrkirche. Zu Beginn begrüßte Pfarrer Babu offiziell den neuen Kaplan Kujur Nirdosh in der Pfarreiengemeinschaft Aindling.

Der aus Indien stammende Geistliche ist seit zwei Wochen in der Pfarreiengemeinschaft tätig und beginnt sich langsam einzugewöhnen. Als Willkommensgruß überreichte ihm Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Kölbl einen Korb mit allerlei Köstlichkeiten.

Die Messfeier selbst stand unter dem Motto „Jesus sorgt für uns wie ein guter Hirte“. Im Predigtspiel hatte ein Hirte viele Lämmer um sich geschart. Die Buben und Mädchen durften auf einem Bild dazu ihr Schaf aufkleben. Doch eines der Schafe fehlte und der Hirtenjunge machte sich – wie im Gleichnis um das verlorene Schaf – auf die Suche, überglücklich, es gesund und munter im Strauch zu finden. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Venite!-Chor unter anderem mit dem afrikanischen Lied „Baba yetu“. Die Fahnenabordnungen der Ortsvereine umrahmten den Altar, welcher oberhalb mit dem Banner „Gott segne unseren Priester“ geschmückt war.

Im Anschluss an die Messfeier trafen sich die Besucher am Pfarrheim. Bei strahlendem Sonnenschein fanden die zahlreichen Gäste Platz in zwei Zelten. Rollbraten, Paprikaschnitzel oder Currywurst und Salate standen auf dem Speiseplan. Später gab es noch selbst gebackene Torten und Kuchen.

Lang war die Schlange bei der Abholung der Tombola-Preise, da die Lose innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Gewinnen konnte man auch bei einer Schätzwette. Von einem mit Konfekt gefüllten Glas musste das Gewicht erraten werden. Am nächsten dran war Jessica Hildebrandt. Mit nur 40 Gramm verpasste sie die richtige Antwort von 1830 Gramm und gewann einen Gutschein über zehn Autowäschen. Den zweiten und dritten Preis – ein Gutschein für die Pizzeria Franco und eine Kinderschaukel – ergatterten Norbert Mollenhauer und Verena Knauer. Ihren Spaß hatten auch die Kleinen beim Pfarrfest: Neben Kinderschminken, Basteln mit Schafen oder Luftballontieren freuten sich die Buben und Mädchen am meisten über den Regen – den gab es glücklicherweise nur in Form von Bonbons an diesem Tag. (ffl)

