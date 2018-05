06:58 Uhr

Neuer Kreisel in Lindl: Bauarbeiten starten

Die Kreuzung von AIC10 und AIC20 im Dasinger Ortsteil wird ab Donnerstag ausgebaut. Was das bedeutet

Dasing Im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen AIC10 (Aichacher Straße) und AIC20 (Laimeringer Straße) in Dasing-Lindl erfolgt ab Donnerstag, 3. Mai, der Umbau zum Kreisverkehr.

Durch die großflächigen Bauarbeiten können nicht alle Fahrbeziehungen zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Der Verkehr aus Richtung der Bundesautobahn A8 kann ungehindert in die Laimeringer Straße abfließen.

Die Zufahrt in Richtung Dasing erfolgt über die Bundesstraße 300 in Richtung Friedberg und die Anschlussstelle Taitinger Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Öffentlicher Nahverkehr Auch die Regionalbuslinien 204, 206 und 209 sind im Raum Dasing von den Baumaßnahmen betroffen. Der Bus der Linie 204 um 7.15 Uhr ab Bahnhof Friedberg in Richtung Klingen kann die Haltestelle „Dasing, Abzweigung Bahnhof“ nicht anfahren. Fahrgäste weichen bitte auf die neue Station „Dasing, Rettenberger Straße“ aus. Alle Fahrten der Linie 204 in Richtung Dasing werden über Wessiszell umgeleitet. Deshalb wird die Haltestelle „Dasing, Brackenhof“ nicht angefahren. Auch die Linie 206 bedient die Haltestelle „Dasing, Brackenhof“ vom 3. Mai bis zum 27. Juli nicht.

Fahrten der Linie 209 um 7.45 Uhr ab Bahnhof Friedberg in Richtung Aichach halten nicht an den Stationen „Dasing, Abzweigung Bahnhof“ und „Dasing, Brackenhof“. Die Fahrt in Richtung Friedberg ab 7.47 Uhr beginnt jedoch planmäßig von der Haltestelle „Dasing, Abzweigung Bahnhof“. Die Verbindung der Linie 209 um 16.06 Uhr ab dem Aichacher Schulzentrum Richtung Friedberg fährt die beiden Stationen „Dasing, Brackenhof“ und „Dasing, Abzweigung Bahnhof“ nicht an. (AN)

Themen Folgen