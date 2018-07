vor 60 Min.

Neuer Naturschutzwächter für die Bereiche Affing und Rehling

Für die Gemeindebereiche Affing und Rehling wurde mit Günter Laicht ein neuer Naturschutzwächter bestellt. Nach Ausbildung und Prüfung bei der Akademie für Naturschutz in Laufen überreichte ihm LandratKlaus Metzger feierlich Urkunde und Plakette. Damit das lange verwaiste Einsatzgebiet wieder besetzt. Die Bestellung erfolgt vorerst bis 31. Juli 2020.

Das Einsatzgebiet war seit der Gründung der Naturschutzwacht im Jahre 1978 von Herbert Losekamm betreut worden. Losekamm musste aber sein Betreuungsgebiet wegen Umzugs aufgeben.

Der Landrat dankte Laicht für seine Bereitschaft, sich ehrenamtlich für Mensch und Natur einzusetzen. Dies sei eine wertvolle, aber keineswegs immer leichte Aufgabe.

Aufgabe der Naturschutzwacht ist es, als personelle Verstärkung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt in der Natur das Verhältnis der Behörde zu den Bürgern mitzugestalten. Durch Aufklärung, Beratung und Information vor Ort und auch durch die Vermittlung allgemeiner Zusammenhänge in der Natur soll Verständnis für den Naturschutz und die Landschaftspflege geweckt werden. Als Hilfskräfte der Unteren Naturschutzbehörde im Außendienst überwachen die Angehörigen der Naturschutzwacht aber auch, dass die Vorschriften eingehalten werden, und helfen mit, Verstöße zu verfolgen und zu ahnden.

Naturschutzwächter sind Amtsträger und mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet. Dennoch sind sie aber ehrenamtlich tätig.

Voraussetzung einer Bestellung ist der Besuch der Akademie für Naturschutz in Laufen zur Wächterausbildung und das Bestehen der abschließenden Prüfung. Günter Laicht hat die Lehrgänge und auch die anschließende Prüfung erfolgreich absolviert. (AN)

