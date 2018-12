vor 34 Min.

Neuer Pächter im Peterhof in Kühbach im neuen Jahr

Erst vor gut einem Jahr hatte es im Bräustüberl zum Peterhof in Kühbach einen Pächterwechsel gegeben.

In der Kühbacher Gaststätte Peterhof steht im neuen Jahr erneut ein Pächterwechsel an. Für den Dorfwirt in Großhausen gibt es noch keinen Nachfolger.

Ein Pächterwechsel steht im Bräustüberl zum Peterhof in Kühbach an. Nach nur rund einem Jahr trennen sich die Wege von Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, dem Verpächter der Gaststätte, und dem Pächterpaar Vera und Martin Steinke. Neuer Wirt wird Thomas Heim, der auch die Schlosswirtschaft in Haslangkreit führt. Als Bräustüberl direkt gegenüber vom Schloss sollte der Peterhof das Aushängeschild der Brauerei Kühbach sein.

Verpächter: Trennung aufgrund von Differenzen

Weil relativ viele Differenzen aufgetaucht seien, habe er sich mit dem Pächterpaar auf eine Trennung verständigt, sagte Beck-Peccoz. Er ist erleichtert, dass der Übergang nahtlos erfolgen wird, denn mit Thomas Heim hatte der Baron eine Nachfolgelösung in der Hinterhand. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist der Peterhof noch geöffnet. Dann schließen das angegliederte Hotel und die Gaststätte.

Ab Montag, 7. Januar, ist das Hotel wieder geöffnet. Am Wochenende darauf übernimmt Heim den Peterhof. Die Schlosswirtschaft Haslangkreit wird er ebenfalls weiterführen.

Viele Anfragen für Nachfolge in Großhausen

Noch keinen Nachfolger gibt es für den Dorfwirt im Kühbacher Ortsteil Großhausen. Anfragen habe es genügend gegeben, sagte Beck-Peccoz auf Nachfrage. „Aber es muss ja auch passen.“ Er kann sich vorstellen, in der Gaststätte sowohl bayerische als auch ausländische Küche anzubieten. (drx)

