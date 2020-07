vor 18 Min.

Neuer Präsident des Lions Clubs startet in schwierigen Zeiten

Beim Lions Club Schrobenhausen-Aichach hat Corona viel ausfallen lassen. Doch es gibt Ausnahmen. Das Bronzemodell von Aichach soll bald präsentiert werden.

Einen neuen Präsidenten hat der Lions Club Schrobenhausen-Aichach. Das Amt geht für das neue Clubjahr von Josef Schwaiger an Christian Gradwohl über. Neuer Vize ist Manfred Schachenmayr. Corona heißt das erste Wort, sobald eine Zusammenkunft im Raum steht. So fand der Präsidentenwechsel im Lions Club Schrobenhausen-Aichach in begrenztem Rahmen statt, um genügend Abstand sicherzustellen. Josef Schwaiger reflektierte noch einmal sein Präsidentenjahr, das er mit Schwung begonnen hat, und das durch Corona „im März 2020 einfach abgebrochen wurde“.

Zum ersten Mal gehört in eine traurige Jahresbilanz auch alles, was nicht stattgefunden hat: Der obligate Clubausflug – ausgerechnet in einem Jahr, in dem der Club einen Busunternehmer an der Spitze hatte. Dann das traditionelle Spargelessen mit Lions Clubs der Region, schließlich die Veranstaltungen, die dem Club einiges Geld für das soziale Engagement eingebracht haben, wie das Schrannenfest, das Vinum und das Rockfestival Noisehausen. Ein Trost ist nur der Erfolg der Adventskalender-Aktion, die von Christian Dürr und Stephan Schultes vorangetrieben wurde. Erledigt wurde eine Satzungsänderung.

Gutes Verhältnis der Lions Schrobenhausen-Aichach zum Rotary Club

In gutem Einvernehmen mit dem Rotary Club, so Schwaiger, werde demnächst das gemeinsam finanzierte Bronze-Modell der Stadt Aichach präsentiert. Schließlich dankte Schwaiger seinem Vorstandsteam, das ihn in allen Aufgaben unterstützt habe, vor allem Sekretär Thomas Schneider, Finanzchef Rainer Wörz und Hilfswerk-Präsident Johann Mesch. Zuletzt konnte Schwaiger einige Ehrungen vornehmen; eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hubert Ronge.

39 Bilder Frühling: Die schönsten Bilder aus dem Wittelsbacher Land Bild: Erich Echter

Pastpräsident Rainer Klammert bestätigte Josef Schwaiger ein Amtsjahr, das bei den Mitgliedern sehr gut angekommen sei. Klammert erinnerte an die nächtlichen Rundmails, mit denen der Präsident unter dem Betreff „Hirtenbrief“ oder „Wort zum Sonntag“ erkennen ließ, dass er viele Jahre als Ministrant gedient hatte. Klammert ließ die Fülle des Programms – bis zum Corona-Stopp – kurz Revue passieren und erwähnte einige Vorträge aus den eigenen Reihen. Zu den herausragenden Terminen gehörte eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Rotary Club Schrobenhausen-Aichach, für die Lionsfreund Werner Schlingmann den Finanzexperten Franz Josef Benedikt gewinnen konnte. Aus dem Rotary Club kamen die Gastreferenten Thomas Bauer, der die Entwicklung der Demokratie beleuchtete, und Alexander Krammer, der über IT-Sicherheit und Darknet sprach.

Jahresprogramm der Lions hat musikalischen Akzent

Präsident Christian Gradwohl hat für das beginnende Clubjahr ein Vorstandsteam um sich, in dem Rainer Wörz für die Finanzen und Thomas Schneider als Sekretär weitermachen. Das Jahresprogramm, das der neue Präsident kurz vorstellte, trägt einen musikalischen Akzent. Christan Gradwohl, selbst viel gefragter Musiker an allen Variationen des Schlagwerks, hat das alte bayerische Lied „Fein sein, beinander bleibn!“ auf den Titel geschrieben.

Im Programm stehen ein Orgelkonzert und das Kennenlernen der vor wenigen Jahren erst installierten Mathis-Orgel in St. Jakob in Schrobenhausen. Auch dem Jubilar Beethoven ist ein Abend gewidmet; ihn würdigt mit Georg Brunner ein Musikwissenschaftler und ehemaliges Club-Mitglied. Schließlich präsentiert sich im Sommer 2021 die Aichacher Crazy Oak Big Band – am Schlagzeug Christian Gradwohl. Vorträge kommen aus den Reihen des Clubs und auch von Gastreferenten; einer von ihnen ist Thomas Zaum aus der Schrobenhausener Stadtverwaltung, der einen Stadtrundgang anführen wird. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen