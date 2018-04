16:02 Uhr

Neuer Vorsitzender beim Kreisjugendring

Der Kreisjugendring Aichach-Friedberg geht mit einem neuen Vorstand ans Werk. Neue pädagogische Fachkraft will sich verstärkt um Freizeiten kümmern.

Von Alice Lauria

Der scheidende Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR) Aichach-Friedberg, Martin Hörmann, begrüßte alle anwesenden Delegierten bei der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung. Als erstes stellte er die neue pädagogische Fachkraft Alexandra Peschke vor. Seit Januar bereichert sie das Team der Geschäftsstelle. Die Ausweitung der Freizeiten, Ausflüge und Zeltlager sowie die Erlebnispädagogik betrachtet sie selbst als ihre Schwerpunkte.

Gottfriede Schwitters sprach über Datenschutz und den sensiblen Umgang mit den Daten aller. Der KJR will mit durchdachten Sicherheitssystemen und genauen Zutrittsbeschränkungen sicherstellen, dass die Daten ausschließlich in die Hände derer gelangen, die hierzu die Berechtigung besitzen. Das Team vom KJR will sich auch in Zukunft regelmäßig bezüglich dieses Themas weiterbilden lassen, um auf dem neuesten Stand der Richtlinien und Gesetze sein zu können.

In den vergangenen Wochen waren landkreisweit vom KJR Fragebögen zum Thema Spielmobil versendet worden um festzustellen, ob die Nachfrage besteht, ein solches einzuführen, wie es bereits bis 2010 existierte. Die bisherige Resonanz ist durchaus positiv und es wurden Ideen genannt wie „kreativ gestalten“ oder „Niedrigseilgarten“. Wie diese Ideen letztendlich im Rahmen des Spielmobils umgesetzt werden können, und wie die weitere Tendenz der noch fehlenden Fragebögen sein wird, davon wird der KJR bei seiner Herbstvollversammlung berichten. Auf jeden Fall soll in der Haushaltsplanung für 2019 die Möglichkeit eines Spielmobils berücksichtigt werden. Auch von Seiten des Landkreises gab es hierzu positive Stimmen.

Im Zuge der Neuwahlen des Vorstandes wurden Philipp Klose von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) zum Ersten und Christopher Baumer vom Bund Naturschutz zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Sabrina Schmidbaur (Rotes Kreuz), Marina Schmidbaur (Evangelische Jugend), Diana Pfaffl (Trachtenjugend), Christian Kruppa (bisheriger Zweiter Vorsitzender) und Richard Wollrab (Evangelische Jugend) wurden als Beisitzergewählt.

Themen Folgen