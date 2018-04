27.04.2018

Neuer Vorstand bei Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg

Neu gemischt wurden die Karten bei der Jahreshauptversammlung der Reit- und Turniergemeinschaft (RuTG) Holzburg, ansässig auf Gut Sedlhof in Großhausen (Markt Kühbach). Aufgrund einiger Rücktritte im Vorstand und Vereinsausschuss beschloss die Mitgliederversammlung eine Neuwahl aller Posten. Unter den Rücktritten war auch Vorsitzende Barbara Huber, die bereits zu Beginn des Jahres angekündigt hatte, ihr Amt niederzulegen. „So war nun genügend Zeit, sich neu zu finden und Ideen für die Zukunft zu sammeln“, so Huber. Zur Versammlung waren rund 32 Mitglieder gekommen.

Neue erste Vorsitzende ist nun Birgitta Lapperger, die bereits aus anderen Vereinen Erfahrung in der Vorstandsarbeit mit sich bringt und langjähriges Mitglied der RuTG Holzburg ist. Zur zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Carolin Fay, die zuvor bereits das Amt der Schriftführerin innehatte. „Ich freue mich auf die Herausforderung und frischen Wind durch die vielen neuen Mitglieder“, sagte die neue gewählte Vorsitzende Lapperger.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Norbert Biehler (Schatzmeister), Veronika Beresik (Schriftführerin, Claudia Böhm (Sportwart), Jennifer Boguta (Zweiter Sportwart), Christian Reich (Platz- und Zeugwart), Maria Mederer (Vergnügungswart), Stefanie Christ (Jugendwart) sowie die beiden Kassenprüfer Julia Wittkopf und Johannes Weis. Abschließend folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Fritz Helm, Nina Schulz, Angelika Schweiger, Katja Lindermayr, Sofia Kügle, Anna Bangerter, Alina Gesell, Jasmin Riedel und Nadine Schießl geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Martina Härle geehrt und für 30 Jahre Ursula Kopfmüller und Gerda Weyermann.

Des Weiteren wurden Barbara Huber, Julia Wittkopf und Silvia Christl geehrt, die in ihrer Amtszeit von jeweils bis zu 13 Jahren den Verein überaus engagiert unterstützten.

„Ich freue mich, dass es mit unserem Verein weitergeht und dass sich so viele bereit erklärt haben die Verantwortung zu übernehmen!“, fügte Huber an die Gratulation der Neugewählten hinzu. (AN)