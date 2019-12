Neuer Wirt übernimmt die Ratsstuben in Pöttmes

Plus Seit einem Monat stehen die Ratsstuben am Pöttmeser Marktplatz leer. Nun gibt es einen neuen Wirt. Schon im Januar soll das Restaurant wiedereröffnet werden.

Eine griechische Wirtsfamilie übernimmt im Januar die Pöttmeser Ratsstuben. Das verkündete Pächter Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach am Dienstagabend im Pöttmeser Marktgemeinderat. Mit Konstantinos Pitsias und Sohn Nikolaus stellten sich zwei Mitglieder der Familie persönlich den Ratsmitgliedern vor.

Wirt: „Wir wollen hier Wurzeln schlagen“

Konstantinos Pitsias sagte: „Wir wollen hier Wurzeln schlagen. Wir glauben, dass wir ein gutes Konzept haben.“ Die Familie sei „sehr flexibel“ in ihrer Küche. Von Beck-Peccoz sagte, die Qualität der Küche sei bei der Familie gewährleistet. Sie betreibt seit vielen Jahren das griechische Restaurant Samos in Schrobenhausen. Es sei so gut besucht, dass die Nachfrage kaum gestillt werden könne. Daher wolle sich die Familie nun betrieblich vergrößern.

Seit Anfang November stehen die Ratsstuben am Pöttmeser Marktplatz leer. Nun übernimmt ein neuer Wirt das Restaurant. Bild: Vicky Jeanty

Künftig gibt es einen Mittagstisch und längere Öffnungszeiten

Er kündigte an, dass die Öffnungszeiten der Ratsstuben deutlich erweitert werden sollen. Künftig soll es dort auch einen Mittagstisch geben. „Das würde dem Marktplatz zuträglich sein.“ Die Wiedereröffnung soll nach einigen Umbauarbeiten bereits in der zweiten Januarhälfte mit einem griechischen Abend und Gratisgetränken erfolgen.

Vorherige Wirtsleute kündigten Pachtvertrag vorzeitig

Seit einem Monat stehen die Ratsstuben leer. Am Sonntag, 3. November, bewirteten Petra und Albert Utz letzmals ihre Gäste. Die Wirtsleute hatten nach sechs Jahren vorzeitig ihren Pachtvertrag mit Umberto Freiherr von Beck-Peccoz gekündigt. Unter anderem gesundheitliche Gründe und die Sorge um eine gesicherte Altersversorgung gaben den Ausschlag. Hinzu kam das Problem, qualifiziertes Personal zu finden.

Eigentümer des großräumigen Gebäudekomplexes, in dem früher die Brauerei der Familie von Gumppenberg angesiedelt war, ist die Marktgemeinde Pöttmes. Bürgermeister Franz Schindele sagte, er sei „überglücklich“, dass eine Wirtsfamilie übernehme, die langfristig denke.