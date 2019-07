vor 31 Min.

Neuer Zugang ins Leichenhaus

Rampe und Treppe aus Granitplatten

Paul Kienberger vom gleichnamigen Planungsbüro stellte in der Petersdorfer Gemeinderatsitzung zwei Varianten für den Belag der Auffahrtsrampe am Friedhof Willprechtszell vor: Granitplatten oder Kleinpflaster. Maße und Unterkonstruktion sind festgelegt: sechs Meter lang und zwei Meter breit. Bei einem Höhenunterschied von 60 Zentimetern bedeutet das eine Steigung von zehn Prozent. Eine Fundamentierung, Betonseitenwände, eine verdichtete Auffüllung sowie eine Blockeinfassung bilden den Unterbau der Rampe, die mittig ins Leichenhaus führen wird. Links sind Treppen in derselben Optik vorgesehen plus Handlauf.

Einstimmig entschieden sich die Gemeinderäte für Granitplatten als einheitliche Oberfläche für Rampe und Treppe. Dieser Gestaltungsansatz greife auch die Optik der Urnengräber auf, hieß es.

Auch die Platzierung der fünf zweiarmigen Leuchten am Hauptweg wurde angedeutet. An der linken Seite der Treppe sowie an der rechten Seite der neu anzulegenden Rampe soll ebenfalls je eine Leuchte stehen. Zudem soll die Erneuerung der Wasserstellen im Zuge dieser Maßnahmen direkt mit erledigt werden. (brast)

