Neueröffnung: Selina Schmidt eröffnet Friseursalon in Aichach

Selina Schmidt bietet in ihrem neuen Friseursalon auch Haar- und Wimpernverlängerung oder Permanent-Make-up an.

Selina Schmidt, 28, eröffnet in Aichach den Salon „Schnittpunkt“. Wer beim Umbau alles mitgeholfen hat und was die Oberschneitbacherin anbietet.

Von Gerlinde Drexler

Ein neuer Friseursalon hat im Oberbernbacher Weg 1a in Aichach eröffnet. Für die 28-jährige Selina Schmidt aus dem Ortsteil Oberschneitbach ist Schnittpunkt ihr erster eigener Salon, den sie nach ihren Vorstellungen einrichtete.

Aichach: Nach ihrem Meister übernahm Schmidt den Friseursalon

Ihr Handwerk lernte sie bei Freestyler Haargestaltung in Kühbach. Nachdem sie ihren Meister gemacht hatte, übernahm sie den Salon. Nach rund eineinhalb Jahren wurde der Mietvertrag wegen Eigenbedarf nicht mehr verlängert. Schmidt sah sich nach etwas Neuem um und wurde in Aichach fündig. Mit rund 50 Quadratmetern ist der Laden, der in den Räumen neben der Kinderkrippe Sonnenschein ist, etwas größer als der in Kühbach. Beim Umbau und bei der Gestaltung hätten ihre Eltern und Freunde mitgeholfen, erzählt sie.

Aichach: Selina Schmidt bietet moderne Schnitt- und Farbtechniken an

Momentan arbeitet die 28-Jährige alleine im Salon. An beiden Bedienplätzen bietet sie moderne Schnitt- und Farbtechniken für Damen, Herren und Kinder an. Weitere Serviceangebote sind Nageldesign, Haar- und Wimpernverlängerung, Make-up sowie Permanent-Make-up. Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 0151/23536333.

