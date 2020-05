Neues Angebot: Im Internet durch Aichachs Geschäfte bummeln

Plus Das digitale Schaufenster der Stadt Aichach ist fertig. Dort können sich Aichachs Unternehmen, Dienstleister, Geschäfte und Gastronomen präsentieren.

Wo gibt es in Aichach Schuhe, Computerzubehör oder Bücher? Das lässt sich jetzt auch im Internet herausfinden. Die Stadt Aichach hat jetzt ein digitales Schaufenster. Die Plattform, auf der sich Unternehmen, Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen der Stadt kostenlos im Internet präsentieren können, ist fertig. Zu finden ist es direkt auf der Startseite der Stadt Aichach.

Schaufenster Aichach: Infoplattform für die Bürger

Der Onlinehandel ist mittlerweile die größte Konkurrenz für die Geschäftswelt vor Ort. Im Internet präsent zu sein, wird deshalb immer wichtiger, findet Thomas Wörle, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Aichach. Mit dem digitalen Schaufenster will die Stadt die Aichacher Geschäfte, Dienstleister und Betriebe dabei unterstützen. Bürgermeister Klaus Habermann sagt dazu: „Es ist ein Angebot an die Geschäftswelt, hier ihre Angebote zu kommunizieren.“ Gleichzeitig dient das Schaufenster den Bürgern als Infoplattform. „Das ist eine Win-win-Situation für Bürger und Unternehmen“, sagt Wörle.

Zunächst war sogar ein lokaler Online-Marktplatz mit der Möglichkeit, dort per Mausklick einzukaufen, im Gespräch. Ab 2016 wurde mit der Universität Augsburg untersucht, wie eine solche Plattform für Aichach aussehen könnte. Nach vielen Gesprächen mit Gewerbetreibenden gab man diese Idee jedoch auf. Für einzelne Händler sei der logistische Aufwand dafür viel zu groß, so Wörle.

Aichachs Geschäfte auf interaktivem Stadtplan

Stattdessen wurde das digitale Schaufenster eingerichtet, in dem sich jeder schnell informieren kann, was es in Aichach alles gibt. Verbunden ist es mit einem interaktiven Stadtplan, auf dem die Betriebe gekennzeichnet sind.

Dass das digitale Schaufenster nicht irgendwo im Internet, sondern zentral auf der Seite der Stadt zu finden ist, ist für Wörle der entscheidende, positive Unterschied im Vergleich zu anderen Städten. In Friedberg oder Schrobenhausen zum Beispiel betreiben lokale Gewerbevereinigungen eine Website, auf der sich die dort heimische Geschäftswelt eintragen kann. Die Aichacher Lösung wurde mit der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), dem Verband für Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibende abgestimmt. „Bedeutender Vorteil dieser Lösung ist die hohe Frequenz und Attraktivität, die von der Website der Stadt Aichach ausgeht“, sagt Wörle. Damit sei die Präsentation der Unternehmen deutlich wahrnehmbarer als auf individuellen Seiten. „Die Auffindbarkeit im Internet ist wichtiger als die reine Präsenz“, sagt der Wirtschaftsförderer. „Denn nur wer gefunden wird, ist letztendlich präsent.“

Zu finden ist das digitale Schaufenster gleich auf der Startseite über ein Banner. Nach einem Klick auf das Banner öffnet sich eine neue Seite mit vier Auswahlmöglichkeiten. Unter der Schaltfläche „Aichacher Unternehmen“ sind Geschäfte, Dienstleister, Handwerks- und Industriebetriebe zu finden. Derzeit sind es 58 Einträge. Sie sind auch auf einer interaktiven Karte verzeichnet. Das gilt auch für die Einträge unter der Schaltfläche „Gastronomie und Übernachtung“. Diese Rubrik ist gerade neu dazugekommen und die Gastwirte sind dazu eingeladen, sich einzutragen. Unter einer weiteren Schaltfläche können Unternehmen einen Eintrag mit Informationen über sich, ihr Angebot und ihre Öffnungszeiten erstellen. Dort können auch Fotos hochgeladen werden. Freigeschaltet werden die Einträge nach der Übermittlung von der Stadtverwaltung.

Schaufenster Aichach bekommt neue Funktion in Corona-Zeiten

Neu dazugekommen ist auch eine spezielle Funktion in Zeiten von Corona, wie Wörle erklärt. Unternehmen können jetzt zusätzlich bei der Auswahl ihrer jeweiligen Kategorien die Kategorie „Corona – Lieferservice und Angebote“ auswählen. Dann erscheint der Betrieb automatisch auch unter der Schaltfläche „Corona – Infos und Angebote“.

Unabhängig vom digitalen Schaufenster stellt die Stadt auf ihrer Internetseite seit Beginn der Pandemie allgemeine Informationen zur Corona-Krise zur Verfügung, unter dem Reiter „Wirtschaft“ auch spezielle Hinweise für Unternehmen.

