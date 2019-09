vor 40 Min.

Neues Angebot für Jugendliche ohne Ausbildung

Berufliche Schulen bieten Berufsvorbereitungsklasse an. Einschreibung am Mittwoch

Trotz der hervorragenden Situation am Arbeitsmarkt hält sich die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildung an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land konstant. Deshalb gibt es mit der kooperativen Berufsvorbereitungsklasse (BVJ/k) im neuen Schuljahr ein besonderes Angebot in der Berufsschule Aichach, wie die Schulen mitteilen. Am morgigen Mittwoch läuft die Einschreibung.

Unter Jugendliche ohne Ausbildung fasst man alle jene zusammen, die die Mittelschule erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen haben und im Anschluss daran keinen Ausbildungsplatz finden. Häufige Ursachen dafür sind dafür laut Pressemitteilung die mangelnde Ausbildungsreife der jungen Menschen oder ein fehlender Mittelschulabschluss. Für einen Teil der berufsschulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbildung besteht nun die Möglichkeit, in der Berufsvorbereitungsklasse beschult zu werden. Die Schüler werden dabei beim Übergang von der Schule in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch die Berufsschule und einen Kooperationspartner unterstützt und an wichtigen Entscheidungspunkten in ihrer Erwerbsbiografie begleitet. Beim BVJ/k handelt es sich um ein Vollzeitangebot, in dem es neben gezielter Sprach- und Deutschförderung auch mathematische und allgemeinbildende Unterrichtsinhalte gibt. Ein großer Schwerpunkt wird auf die Berufsorientierung gelegt, die sowohl die Schule bieten kann als auch der Kooperationspartner, der Werkstätten bereithält, aber vorrangig Betriebspraktika vermittelt.

Darüber hinaus können Schüler, die das Angebot erfolgreich absolvieren, den Mittelschulabschluss erwerben, sofern er noch nicht vorhanden ist. Neben der Vollzeitklasse wird es ein Teilzeitangebot in der Berufsschule Friedberg geben, vorrangig für Jugendliche, die sich in berufsvorbereitenden Vollzeitmaßnahmen der Agentur für Arbeit befinden und darüber hinaus. Für Jugendliche ohne Ausbildung findet am morgigen Mittwoch ab 9 Uhr die Einschreibung in der Berufsschule Aichach statt. (AN)

