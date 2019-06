vor 11 Min.

Neues Gerät misst Tempo der Autofahrer

Trauriger Rekord im Pöttmeser Oberland

Im Pöttmeser Oberland gibt es jetzt ein Gerät, das das Tempo der Autofahrer misst. Vor Kurzem wurde es von den Vorsitzenden des Vereins Verkehrssicherheit – sicherer Schulweg Pöttmeser Oberland, Susanne Sirsch und Christian Bichlmaier, Vorstandsmitglied Stephanie Kopold-Keis sowie dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck, an Bürgermeister Franz Schindele übergeben.

Der Verein hatte die Messanlage mit finanzieller Unterstützung der Kreisverkehrswacht beschafft. Seit Mai wurden mithilfe des Bauhofs in den Pöttmeser Ortsteilen Echsheim, Reicherstein, Wiesenbach und Kühnhausen Messorte eingerichtet. Die neue Anlage zeigt den Autofahrern an, wie schnell sie unterwegs sind. Verein, Gemeinde und Kreisverkehrswacht hoffen, dass Autofahrer dadurch sensibilisiert werden. Dafür haben Verkehrsverein und Verkehrswacht knapp 3600 Euro in die Hand genommen.

Christian Bichlmaier, der „Motor“ der Aktion, lieferte Daten seit der Inbetriebnahme des Geräts. In den 47 Tagen wurden an der Wiesenbacher Ortseinfahrt aus Richtung Echsheim insgesamt 13400 Fahrzeuge gemessen. Sie hielten sich größtenteils an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dennoch ist das Tempo nach Ansicht der Organisatoren verbesserungswürdig. Denn der traurige Spitzenreiter raste mit sage und schreibe 135 Stundenkilometern in den Ort. (hbe)

