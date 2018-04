vor 52 Min.

Neues Haus, neues Auto

Fleißig gewerkelt wird aktuell im Neubau der Gemeindeverwaltung und des Feuerwehrhauses in Schiltberg: Elektriker der Schrobenhausener Firma Elektro Rinauer verlegen im Moment die Leerrohre.

Schiltberger Feuerwehr freut sich über voranschreitendes Bauprojekt. Bei der Fahrzeuggestaltung reden die Mitglieder mit

Alles neu heißt es bei der Feuerwehr Schiltberg. Neben dem laufenden Feuerwehrhausbau steht auch die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges an. Beides war Thema in der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus, zu der Vorsitzender Felix Fresia begrüßte.

Der Rohbau des Feuerwehrhauses, das mit einer neuen Gemeindeverwaltung gebaut wird, steht inzwischen. Bürgermeister Josef Schreier erklärte, wenn alles glatt laufe, sollten die Außenanlagen Ende 2018 oder Anfang 2019 erledigt sein. Er bedankte sich bei der Feuerwehr für die 120 Stunden, die die Mitglieder bislang geleistet haben. Was die Ausschreibung des Feuerwehrfahrzeuges anbelangt, warte man derzeit auf die Bewilligung durch die Bezirksregierung.

Kommandant Stefan Schmid berichtete von zahlreichen Besuchen bei Herstellern im vergangenen Jahr, bis letztlich der Gemeinderat einem neuen HLF 10, einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, zugestimmt habe. Schmid blickte auf 43 Übungen zurück. 2017 kam es zu 20 Einsätzen, davon elf alarmierte und neun geplante. Der wohl „spannendste“ Vorfall ereignete sich im Dezember, als starke Rauchentwicklung in einer Gartenhütte gemeldet wurde. Ausgerüstet mit Atemschutz bekämpften die Aktiven die Quelle, um einen Feuerausbruch zu verhindern. „Zwei oder drei Minuten später, und das Feuer hätte wahrscheinlich schon auf das angebaute Wohnhaus übergegriffen“, stellte Schmid fest. Denn dort waren die Rollläden bereits geschmolzen und Fenster zersprungen. Es habe sich wieder gezeigt, wie wichtig eine gut ausgerüstete, ausgebildete und vor allem schnelle Feuerwehr vor Ort sei. Aber auch bei Verkehrsunfällen und anderen Hilfeleistungen konnte die Feuerwehr helfen.

Atemschutzleiter Uli Moser berichtete von einer guten Atemschutzarbeit. Er verzeichnete einen Neuzugang. Nun gibt es 13 Atemschützer in Schiltberg. Von einer Zwölf-Stunden-Jugendübung konnte Jugendwart Julian Pollanka berichten. Mit der Feuerwehr Kühbach und der Feuerwehr Tandern (Kreis Dachau) arbeiteten die Nachwuchskräfte an einem Tag mehrere Einsätze ab. Bewährt haben sich vier Jugendliche beim Jugendwissenstest.

Schatzmeisterin Laura Gayer berichtete, dass Veranstaltungen wie der Maibaum oder der Christbaumverkauf die Vereinskasse auffüllten. In Sachen neues Feuerwehrhaus freue man sich, dass alles im grünen Bereich sei. Schriftführerin Daniela Wagner zeigte Bilder zahlreicher Veranstaltungen, darunter Jaudus, Nikolausdienst und Christkindlmarkt. Als erfreulich bezeichnete es Wagner, dass die Besucherzahlen auf der Webseite und auf Facebook steigen.

Als neuer Kreisbrandinspektor konnte sich Otto Heizer und Christian Happach in seiner neuen Funktion als Kreisbrandrat vorstellen.

Vorsitzender Felix Fresia stieß eine schriftliche Abstimmung bezüglich des Designs für das neue Feuerwehrfahrzeug an. Da es in der Vergangenheit schon kontroverse Diskussionen dazu gab, wolle er nun alle Mitglieder befragen, erklärte er. Die Auswertung finde in den nächsten Tagen statt, damit der Arbeitskreis „Design“ wisse, woran er sich orientieren könne.

Auch heuer stehen einige Aufgaben für die Feuerwehr an. Schon jetzt sei die Zahl der Einsätze sehr hoch. Dazu kommt der Dienst für das Theater des Hofbergvereins im Sommer. Neben zahlreichen Übungen und Fortbildungen will sich die Wehr für den Neubau und das Fahrzeug engagieren. (AN) "Seite 6

