19.06.2018

Neues Infoheft zur Rehlinger Pfarrkirche

Kirchenführer zu St. Vitus und St. Katharina ist im Pfarrbüro erhältlich

Pünktlich zum Patroziniumsfest der Pfarrei Rehling am Sonntag wurde in Rehling ein neuer Kirchenführer vorgestellt. Damit haben nun Besucher der Pfarrkirche St. Vitus und St. Katharina die Möglichkeit, Informationen über deren Kostbarkeiten nachzulesen.

Initiator des 16-seitigen Heftes ist Josef Grandy. Heribert Göggerle übernahm die Kosten für den Druck. Mit dem neuen Kirchenführer geht ein lang gehegter Wunsch Grandys in Erfüllung. Er besichtigt viele Kirchen in der Umgebung und freut sich immer, wenn dort solche Hefte ausliegen. Seit vielen Jahren hatte er deshalb an die örtlichen Pfarrer von Rehling – sei es Pater Matthäus oder auch Pater Thomas – den Wunsch herangetragen, unter finanzieller Mithilfe der Kirche einen Kirchenführer zu erstellen.

Als er in der Kirche einmal auf Heribert Göggerle traf, sagte dieser seine finanzielle Unterstützung zu. Grandy stellte die Texte fertig und sortierte die vielen Fotos aus, die er zu den verschiedensten Jahreszeiten und Gelegenheiten angefertigt hatte.

Die Texte zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten stammen aus dem Büchlein, das der frühere Pfarrer Reinhold Schwarz recherchiert hatte und drucken ließ. Die Bilder in dem neuen Kirchenführer haben Grandy, Heinz Kraus und Josef Abt gemacht.

Der Kirchenführer, der mit einer Auflage von zunächst 700 Exemplaren gedruckt wurde, wurde beim Patroziniumsfest für einen Unkostenbeitrag verkauft. Er ist auch im Pfarrbüro erhältlich. Grandy möchte zudem am Schriftenstand in der Kirche einen Platz einrichten, wo das Heft gegen eine Gebühr entnommen werden kann.

Pater Thomas bedankte sich im Festgottesdienst bei Grandy und Göggerle. (at)

