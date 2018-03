03:25 Uhr

Neues Kino öffnet am 17. März

Noch wird im und rund um das neu gebaute Kino in Meitingen fleißig gearbeitet. Bis zum Eröffnungstermin am 17. März soll das Gebäude im Einkaufsgebiet „Via Claudia“ in der Nähe der Bundesstraße 2 fertig sein.

Am Eröffnungstag ist einiges geboten. Was das besondere am neuen Lichtspielhaus ist.

Von Elli Höchstätter

Mehrmals wurde der Eröffnungstermin nach hinten verschoben. Doch nun steht es fest: Das neue Meitinger Kino wird am Samstag, 17. März, eröffnet. Ab 18 Uhr können sich Interessierte das Lichtspielhaus im Einkaufsgebiet „Via Claudia“ an der Bundesstraße 2 auch von innen ansehen. Bauherren des neuen Freizeittempels ist die Aichacher Unternehmerfamilie Rusch, die in der Gegend schon etliche Kinos betreiben. Das Projekt in Meitingen liegt in Händen von Alexander Rusch. Der 35-Jährige erklärt, warum der Bau länger dauerte, als geplant. Zunächst hatte es Probleme mit dem Grundwasser gegeben. Hinzu kam, dass die Hochbaufirma dreieinhalb Monate länger brauchte als vorgesehen. Schließlich hätte es noch mehrere kleinere Verzögerungen gegeben. „Bei einem Kinobau ist vieles nicht von der Stange“, sagt Rusch. So wurden die speziellen Liegesessel in England geordert und die Leinwände kommen aus Frankreich. Sie werden erst kurz vor der Eröffnung aufgehängt. Rusch erklärt: „Die sind so empfindlich wie Schmetterlingsflügel.“

Derzeit wird im Kino, in das die Familie Rusch rund acht Millionen Euro investierte, noch unter Hochdruck gearbeitet. Im Foyer kümmern sich die Schreiner gerade um die Einbauten. Am 17. März sollen die Besucher alle sieben Kinosäle mit 800 Sitzplätzen besichtigen und dort Filme sehen können. „Die ersten 500 Besucher erhalten einen Stoffrucksack gefüllt mit Gutscheinen und Geschenken“, sagt Rusch. Außerdem werde es einen Sektempfang und eine Party geben, ehe die Filme anlaufen. Gleichzeitig heißt es Abschied nehmen vom alten Meitinger Kino „Cinderella“ am Freibad, das ebenfalls der Familie Rusch gehört.

Es war 1992 gebaut worden und zog jährlich rund 45000 Besucher an. Ein Teil der Technik, vor allem die Projektoren, werden ins neue Kino mitgenommen. „Wir bauen ab jetzt die Säle nach und nach zurück. Am 10. März wird es dort die letzte Vorstellung geben“, berichtet Rusch. Außerdem werde es am 11. März eine besondere Aktion geben. An diesem Tag werden die alten Kinosessel für je zehn Euro pro Stück verkauft. „Den Erlös spenden wir für einen guten Zweck“, verspricht Rusch. Das alte Kino wurde bereits von der Gemeinde Meitingen gekauft. Dort soll ein Haus der Musik entstehen. Das große neue Kino im Gewerbegebiet wird mit Laserprojektion über 3-D bis hin zu Technik für Tagungen ausgerüstet. Eine Besonderheit sind die Motion Seats – Sessel, die sich mit dem Film mitbewegen. Für Kinder wird es einen Indoor-Spielplatz geben, der sich über zwei Etagen erstreckt und mit einer großen Rutsche vom Ober- ins Erdgeschoss ausgestattet ist. Außerdem sind spezielle Angebote für Familien, unter anderem auch ein Kleinkinderkino, eingeplant. Darüber hinaus wird es Veranstaltungen für Kunst- und Kulturinteressierte sowie Liveübertragungen von Opern oder Konzerten geben. Die Lage des Kinos im Gewerbegebiet direkt an der Bundesstraße ermöglicht es außerdem, dass Parkplätze direkt vor der Tür geschaffen werden konnten. 200 sollen es einmal sein. Der größte Teil davon ist schon gebaut.