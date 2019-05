Neues Krankenhaus soll Raum der Stille bekommen - Kapelle soll bleiben

Plus Im neuen Aichacher Krankenhaus fehlt bislang ein Ort, an dem sich Patienten oder Angehörige zurückziehen können. Das soll sich nun ändern.

Im Krankenhaus liegen Freud und Leid nahe beieinander. Während ein Patient erfährt, dass die Ärzte mit seinem Heilungsprozess zufrieden sind und er bald nach Hause darf, kann es ein Bett oder ein Zimmer weiter für Patienten oder Angehörige schlechte Neuigkeiten geben: eine schlimme Diagnose, eine erfolglose Operation oder gar eine Todesnachricht. Berufsbedingter Alltag für Ärzte und Pflegepersonal. Doch für Patienten oder Angehörige kann ein solcher Schicksalsschlag ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Wer sich dann in Ruhe sortieren und alleine sein möchte, tut sich derzeit am neuen Aichacher Krankenhaus schwer, einen geeigneten Ort zu finden. Eine Möglichkeit ist die Kapelle im Altbau.

Vor anderthalb Jahren scheiterte ein ähnlicher Antrag

Doch die ÖDP hält sie nicht für ausreichend und stellte daher den Antrag, eine christliche Kapelle und einen Raum der Stille für verschiedene Konfessionen im neuen Krankenhaus zu errichten. Vor anderthalb Jahren hatte ÖDP-Kreisrätin Berta Arzberger mit ihrem Antrag, der in die letzten Monate der Bauarbeiten fiel, keinen Erfolg gehabt.

Nun unternahmen sie und der zweite ÖDP-Kreisrat Josef Moll einen zweiten Anlauf. Zu abgelegen sei die Kapelle im dritten Stock des Altbaus, der Weg für Patienten nicht ohne Weiteres zu finden, der Altbau außerdem verwaist, da die oberen Stockwerke derzeit nicht genutzt würden. Mit dem Abschiedsraum im Neubau neben der Pathologie, der ebenfalls schon als Alternative im Gespräch war, lasse sich „nur schwerlich eine Perspektive der Hoffnung auf eine Genesung verbinden“. Er wirke „eher furchterregend und abschreckend“.

Könnte eine mobile "Box" als Rückzugsraum dienen?

Arzberger erntete im Werkausschuss des Kreistags durchaus Zustimmung. Renate Magoley (Freie Wähler), selbst Ärztin, sagte: „Ich halte so einen Raum der Stille schon auch für sehr wichtig.“ Sie brachte eine mobile „Box“, wie es sie in anderen Krankenhäusern gebe, im Eingangsbereich ins Spiel. Der Raum müsse auf jeden Fall barrierefrei und gut beschildert sein. Claudia Eser-Schuberth (Grüne) sah das ähnlich: „Im Krankenhaus braucht man einfach Rückzugsmöglichkeiten.“ Den Abschiedsraum und den Raum der Stille könne man nicht mischen. Die Kapelle im Altbau sei nicht gut zu erreichen: „Man muss mobil sein, um hinzukommen; aber wenn man mobil ist, muss man das Krankenhaus verlassen.“

Dr. Krzysztof Kazmierczak, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, betonte, die Kapelle sei sehr wohl gut zu erreichen. Es gebe einen Verbindungsgang und einen Aufzug, der Weg werde neu ausgeschildert. Wenn der dritte Stock zu Wohnungen und Appartements für Krankenhausschüler umgebaut sei, sei es dort wieder belebter. Für Gespräche seien Räume im Neubau multifunktional nutzbar. Kazmierczak warnte: „Wenn Sie sich für eine andere Variante entscheiden, müssen Sie mit extremen Kosten rechnen.“ Zumal keine Fördergelder zu erwarten seien.

Landrat: Weitere Kapelle im Neubau "fast ausgeschlossen"

Das wollte Landrat Klaus Metzger nicht ganz so stehen lassen. Den Bau einer weiteren Kapelle im Neubau hielt zwar auch er „für fast ausgeschlossen“, wie er sagte. Doch er betonte: „Wir sind uns einig, dass wir ein Defizit haben, was einen Rückzugsort betrifft.“ Auch Klaus Habermann und Peter Feile (beide SPD) teilten diese Ansicht. Aichachs Bürgermeister wunderte sich, warum ein solcher Raum nicht gleich ins Raumprogramm für das neue Krankenhaus aufgenommen worden war. Im Ausschuss konnte sich niemand mehr an den Grund dafür erinnern. Auch der stellvertretende Landrat Feile machte sich für einen jederzeit erreichbaren Raum der Stille im Neubau stark. Als Patient sei er stets froh gewesen, wenn es einen solchen Raum gab: „Das gehört dazu, um Abstand zu persönlichen Problemen zu gewinnen.“ Die Kapelle könne im Altbau bleiben.

Der Werkausschuss beschloss, die Klinik-Geschäftsführung mit einem Konzept für einen Raum im Neubau zu beauftragen, der den Rückzugs- und Besinnungswünschen aller Menschen gerecht wird. Die einzige Gegenstimme kam von Berta Arzberger.

Gravierende Probleme beim Besuchsdienst

Im Zuge der Diskussion wurde bekannt, dass es beim Besuchsdienst in Friedberg gravierende Probleme gibt. Zum einen darf seit der Datenschutzgrundverordnung die Konfession der Patienten nicht mehr abgefragt werden, wie Dr. Albert Bauer, Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Friedberg, berichtete. Zum anderen ist die Stelle des Krankenhaus-Seelsorgers bis September unbesetzt. Winfried Stahl, evangelischer Pfarrer aus Aichach, sagte: „Im Grund ist der Besuch von außen völlig zum Erliegen gekommen.“ Wünschten Patienten Besuch, müssten sie in der Pfarrei anrufen.

Lesen Sie dazu den Kommentar Raum der Stille im neuen Aichacher Krankenhaus ist kein Luxus