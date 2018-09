vor 37 Min.

Neues Mode-Geschäft für Kinder und Damen in Aichach

Kinder- und Damenmode bietet Cool & colourful in der Altstadtgalerie in Aichach. Inhaberin Irene Schweiger (Mitte) arbeitet schon viele Jahre mit Filialleiterin Michaela Asam (rechts) zusammen.

Das Geschäft Cool & colourful ist neu in der Altstadtgalerie. Was der Laden zu bieten hat.

Neu eröffnet hat in der Aichacher Altstadtgalerie das Geschäft Cool & colourful, das Mode für Kinder und Damen anbietet. Für Inhaberin Irene Schweiger ist Aichach nach Geisenfeld und Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen die dritte Filiale, in der sie Mode für ein junges Publikum anbietet. Mit der Aichacher Filialleiterin Michaela Asam arbeitet sie schon seit vielen Jahren zusammen.

Die Aichacherin Asam studierte Modedesign und arbeitet seit rund 25 Jahren in der Modebranche im Verkauf. Sie gründete das Kinderfachgeschäft Wolke Sieben, das sie zuerst 16 Jahre lang in Kühbach und danach sechs Jahre in Aichach führte, bevor sie es abgab. Nach einer längeren Pause kehrt Asam nun als Filialleiterin von Cool & colourful zurück. In dem rund 60 Quadratmeter großen Laden bietet sie sportliche bis festliche Mode für Babys, Kinder und Teenager an. Damenmode gibt es in den Größen von XS bis XL. „Unser Sortiment zeichnet sich durch hochwertige Materialien und bequemen Tragekomfort aus“, so die Filialleiterin. Das Sortiment sei auf die Aichacher Bedürfnisse ausgerichtet und werde monatlich aktualisiert.

Auch Accessoires wie Mützen, Schals oder Ketten hat Asam in ihrem Ladengeschäft. Außerdem bietet sie einen Profi-Nähservice an. Asam, die selbst Schneiderin ist, kümmert sich zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen um notwendige Änderungen. Auch bei Kleidung, die nicht in ihrem Laden gekauft wurde. (drx)

