14.03.2019

Neues Pumpenhaus in Inchenhofen wird teurer

Neubau kostet 880000 Euro und damit etwas mehr als zunächst erwartet

Probleme mit dem Wasserdruck und der -menge in der Gemeinde Inchenhofen sollen mit Verlegung und Neubau des Pumpenhauses behoben werden. In seiner Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat die Arbeiten für das neue Wasserpumpenhaus am neuen Standort im Gewerbegebiet.

Mit knapp 880000 Euro kostet der Neubau etwas mehr, als das Ingenieurbüro Mayr angenommen hatte. Um die 9000 Euro mehr muss der Markt zahlen. Die baulichen Anlagen, einschließlich Leitungsbau, führt die Firma Seel aus Berg im Gau (Kreis Pfaffenhofen) für rund 562000 Euro aus.

Die Maschinentechnik mit Fertigteil kommt für 211000 Euro von Firma Wilo EMU Anlagenbau in Roth und die Elektrotechnik für 104000 Euro von der Firma Beggel in Balzhausen. Wann die Bauarbeiten am neuen Wasserpumpenhaus beginnen, ist laut Bürgermeister Karl Metzger noch offen. Vorher muss die neue Leitung vom Kühbacher Ortsteil Radersdorf nach Inchenhofen verlegt werden. Fest steht, dass das neue Pumpenhaus bis Ende September fertig sein soll.

Die Änderungen der Ortsrandsatzung „An der Kabisstraße“ sieht vor, dass jetzt maximal zwei Vollgeschosse und eine Wandhöhe von maximal 6,50 Metern zulässig sind. Auch Walmdächer mit einer Dachneigung von 15 bis 45 Grad sind möglich.

Zusammen mit der Erweiterung des Bebauungsplans „Antoniusweg“ beschloss der Gemeinderat auch eine Änderung des 30 Jahre alten Plans. Unter anderem sind nun Pultdächer möglich und es gibt keine Vorgaben mehr bei der Höhe des Kniestocks.

Der TSV Inchenhofen kann einen dritten Tennisplatz bauen. Die notwendigen rund 460 Quadratmeter Ausgleichsfläche stellt die Gemeinde aus dem Ökokonto zur Verfügung und wird sie auch pflegen.

Die Bürgerversammlungen finden am Dienstag, 2. April, beim Baderwirt in Inchenhofen statt, am Mittwoch, 3. April, im Schützenheim in Sainbach, und am Freitag, 5. April, im Feuerwehrhaus Oberbachern. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. (drx)

