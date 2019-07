00:35 Uhr

Neues Sportprogramm in Sportbox

Der TSV Aichach bietet ab September neue Kurse für jedermann. Neu sind Präventionskurse (PK), die von den Krankenkassen finanziell unterstützt werden können

Der TSV Aichach startet im September das neue Kursprogramm in der Sportbox. Die Kurse bieten laut Mitteilung einen unkomplizierten Einstieg zum regelmäßigen Sport ermöglichen. Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Focus. Alle Kurse sind offen für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Mitglieder trainieren allerdings zu günstigeren Konditionen.

Ganz neu im Angebot sind Präventionssportkurse. In diesen Stunden soll eine optimale Betreuung durch speziell ausgebildete und qualifizierte Übungsleiter gewährleistet werden, die sich regelmäßig fortbilden. Eine kleine Gruppe, bestehend aus maximal 15 Teilnehmern, macht eine individuelle Betreuung möglich, so der Verein. Präventionssportkurse (PK) werden bei einer regelmäßigen Teilnahme an 80 Prozent der Kurstermine von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Anmeldeformulare gibt es auf der neuen Webseite des TSV Aichach unter www.tsv-aichach.de.

Die Kursangebote im Detail:

Sechs Abende, Kursstart 16. September, montags von 19 bis 20 Uhr

Drei Abende, Kursstart 11. Oktober, freitags von 19.45 bis 20.45 Uhr

Acht Abende, Kursstart 7. Oktober, montags von 17.45 bis 18.45 Uhr

Zehn Nachmittage, Kursstart 19. September, donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr

Zehn Abende, Kursstart 19. September, donnerstags von 20 bis 21 Uhr

Zehn Abende, Kursstart 17. September, dienstags von 17.15 bis 18 Uhr

Zehn Kursstunden, Start 17. September, dienstags von 10 bis 11 Uhr oder von 20.15 bis 21.15 Uhr und mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr.

Für Fortgeschrittene, sechs Stunden, Kursstart 13. September, freitags von 9 bis 10 Uhr

(Alltags-Trainings-Programm) Zwölf Nachmittage, Kursstart 19. September, donnerstags von 15 bis 16 Uhr. ATP möchte Menschen ab 60 Jahren darin unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch mehr körperliche Aktivität möglichst lange zu erhalten.

Präventives Ganzkörperworkout Zehn Stunden, Kursstart 18. September, mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr. Für Menschen, die viel sitzen, sich zu wenig bewegen und manchmal ein bisschen unbeweglich und verspannt fühlen.

Intensiv und präventiv, zehn Stunden, Kursstart 23. September, montags 8.15 bis 9.15 Uhr. Ziel des Kurses ist es, den gesamten Körper zu stabilisieren. Der Muskelapparat, Muskelansätze, Sehnen und Gelenke stehen im Fokus und werden fit für den Alltag sowie weitergehende sportliche Belastungen gemacht. Die Teilnehmer durchlaufen ein Training mit ihrem eigenen Körpergewicht und Kleingeräten.

Bewegen statt schonen Zehn Abende, Kursstart ist am 20. September, freitags von 17 bis 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen dabei Ganzkörperkräftigung, ergänzt mit den Komponenten Mobilisation, Körperwahrnehmung, sensomotorisches Training, Stabilität, Dehn- und Entspannungsfähigkeit. (AN, Symbolfoto: Marcus Merk)

Weitere Informationen zu den Kursen bei der Geschäftsstelle des TSV Aichach unter der Telefonnummer 08251/871651 oder auch per E-Mail an die Adresse info@tsv-aichach.de.

