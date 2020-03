vor 37 Min.

Neun Corona-Infizierte im Landkreis - Schulen und Kitas ab Montag zu

Im Wittelsbacher Land breitet sich das Coronavirus weiter aus. Inzwischen gibt es neun Infizierte. Ab Montag sind Schulen, Kitas und Sportstätten geschlossen.

Von Nicole Simüller

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Aichach-Friedberg ist inzwischen auf neun Menschen gestiegen. Das teilte das Landratsamt am Freitagmittag mit. Mehr als 50 Menschen befinden sich der Mitteilung zufolge in Quarantäne.

Schulen, Kitas und Sportstätten ab Montag geschlossen

Alle Schulen und Kindergärten im Landkreis Aichach-Friedberg haben ab Montag geschlossen. Auch die Sportstätten an Schulen des Landkreises bleiben ab Montag bis auf Weiteres geschlossen. Dazu gehören Sporthallen, Freisportanlagen und das Hallenbad in Aichach.

Eingeschränktes Besuchsrecht in Kliniken und Seniorenheimen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime hat die Bayerische Staatsregierung am Freitag das Besuchsrecht eingeschränkt. Die Kliniken an der Paar mit den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg bitten in einer Mitteilung dringend, ab sofort von Patientenbesuchen abzusehen und sie auf das absolut Notwendige zu beschränken. Zudem wurden alle im und vom Krankenhaus geplanten Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft auch den Infoabend der Hebammen am Montag, 30. März, in Friedberg. Diese Schritte dienten dem Selbstschutz, dem Schutz der Patienten und der Mitarbeiter, heißt es in der Mitteilung. Möglicherweise gilt ab Montag ein bayernweites Betretungsverbot für Kliniken.

Landratsamt Aichach-Friedberg schränkt Besuchsverkehr ein

Als weitere Maßnahme, um der Verbreitung des Corona-Virus‘ entgegenzuwirken, schränkt das Landratsamt Aichach-Friedberg ab Montag den Kundenverkehr ein. Bürger sollen nur für wirklich notwendige Erledigungen ins Amt kommen. Soweit möglich wird angeraten, nur per Telefon oder Mail mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Falls der Besuch des Landratsamtes unumgänglich ist, soll ein Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter vereinbart werden. Am Eingang des Landratsamtes ist ab Montag eine Eingangsschleuse installiert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen