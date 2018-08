vor 43 Min.

Neun Verletzte nach Brunnensprengung in Inchenhofen

Ein solches Gerät warnt vor zu viel Kohlenmonoxid in der Raumluft. Das Gas hatte sich nach einer Sprengung in Inchenhofen im Wasserhaus gebildet. Neun Menschen haben leichte Vergiftungen erlitten. Symbolbild

Nach der Sprengung stellen sich bei neun Menschen im Wasserhaus gesundheitliche Beschwerden ein. Im Raum herrscht eine erhöhte Belastung mit Kohlenmonoxid

Inchenhofen Eine genehmigte Brunnensprengung hatte am Dienstagnachmittag in Inchenhofen ungeplante Folgen: Wie die Aichacher Polizei erst am Mittwochvormittag mitteilte, haben neun Menschen dabei eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Dem Pressebericht zufolge, hatte die Gemeinde Inchenhofen eine Firma damit beauftragt, den Brunnen des Wasserhauses an der Sainbacher Straße durch drei Sprengungen zu verfüllen. Nachdem bereits zwei Sprengungen ohne Probleme durchgeführt worden waren, erfolgte die dritte Sprengung zwischen 12.30 und 13 Uhr.

Danach betraten zehn Personen, darunter Sprengmeister, Verantwortliche der Gemeinde und des Wasserwirtschaftsamtes das Untergeschoss des Wasserhauses. Kurz danach stellten sich bei ihnen gesundheitliche Probleme ein. Alle Betroffenen konnten das Gebäude aber noch rechtzeitig verlassen. Sie wurden laut Polizei ärztlich behandelt oder mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Inchenhofen musste das Gebäude mit Atemschutz betreten. Die Helfer konnten eine erhöhte Belastung mit Kohlenmonoxid feststellen. Nach der Belüftung der Räume konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Aichach hat die Ermittlungen aufgenommen. (jca)

