Neunjähriger Radfahrer nach Zusammenprall mit Auto im Krankenhaus

Ein neunjähriger Radfahrer übersieht am Dienstag in Aichach ein entgegenkommendes Auto. Der Schüler muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein neunjähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt. Der Schüler fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem östlichen Radweg der Mozartstraße in Richtung Flurstraße. An der Einmündung zur Beethovenstraße wollte der Bub die Fahrbahn der Mozartstraße überqueren.

19-Jährige kann nicht mehr ausweichen

Dabei übersah der Schüler ein entgegenkommendes Auto einer 19-jährigen Aichacherin und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Neunjährige Prellungen und Schürfwunden zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Aichach gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

