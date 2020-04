vor 9 Min.

Neuwahlen bei den Ecknachtalern

Karlheinz Brohl ist jetzt Zweiter Schützenmeister in dem Schützenverein in dem Aichacher Stadtteil. Änderungen ergeben sich in der Jugendarbeit der Ecknachtaler. Der Verein hat jetzt einen neuen Jugendassistenten

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins SV Ecknachtaler Ecknach, die schon vor der Coronakrise stattgefunden hat, standen neben Berichten auch Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. In seinem Bericht lobte Schützenmeister Rudi van Tricht die Beteiligung der Vereinsmitglieder aus dem Aichacher Stadtteil bei Veranstaltungen. Er bedankte sich auch bei der Fahnenordnung für die vielen Einsätze unter anderem bei Beerdigungen.

Sportleiter Robert Chum berichtete über die vereinsinternen und -externen Wettkämpfe und Ergebnisse der Ecknachtaler. Er musste wegen mehreren Krankheitsfällen im Herbst eine RWK-Mannschaft in letzter Minute abmelden. Die erste und zweite Mannschaft stehen jedoch in den Tabellen im guten Mittelfeld. Über die Jugend des Vereins berichtete Jugendleiter Helmut Poidinger. Die Jugend zählt aktuell sechs Mitglieder. Zwei davon schießen mit dem Lichtgewehr. Jungschützenkönig 2019 war Manuel Echter. Für 2020 konnte sich Fabian Lerchl die Königswürde mit einem 75,9 Teiler sichern. Nachdem die finanzielle Situation im Verein momentan keine Beitragserhöhung erfordert, wurde der Mitgliedsbeitrag mit 36 gegen eine Stimme unverändert beibehalten.

Für die Neuwahlen war 4. Gauschützenmeister Franz Achter zu Gast als Wahlleiter. Der Zweite Schützenmeister Franz Riegl stellte seine Funktion zur Verfügung. Als Nachfolger wurde einstimmig Karlheinz Brohl gewählt. Die übrigen Mitglieder im Schützenamt machen weiter und wurden wiedergewählt. Helmut Poidinger und Johannes Pfleger hören als Jugendleiter auf. Bei den Kassenprüfern macht Peter Meitinger weiter. Er wurde wiedergewählt und Helmut Poidinger ist jetzt ebenfalls Kassenprüfer. Fabian Lerchl wird Jugendassistent. Im Ausschuss wurden Herbert Höß (ESM) und Edi Fuchshuber einstimmig gewählt.

Rudi van Tricht regte an, dass ältere Mitglieder das aufgelegte Schießen ausprobieren könnten. Eine Auflage-Mannschaft bestehe lediglich aus drei Schützen ab 50 Jahren. Bei der großen Zahl der älteren Mitglieder im Verein müsste das möglich sein. (AZ, Foto: Franz Achter)