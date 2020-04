22.04.2020

Neuwahlen im Mittelpunkt

Michael Schmidberger von der Tennisabteilung des SC Oberbernbach stellt seine Ämter zur Verfügung. Wer für ihn im Verein aus dem Aichacher Stadtteil nachrückt

Bei der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SC Oberbernbach, die noch vor der Ausgangsbeschränkung durchgeführt wurde, standen die Neuwahlen im Mittelpunkt. Der Abteilungsleiter und der Jugendwart zogen Bilanz und berichteten von Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Sie würden sich eine größere Beteiligung an angebotenen Turnieren wünschen. Das größte Projekt für heuer, die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze mit einer kompletten Linienerneuerung, wurde bereits ausgeführt. In die kommende Saison (Start ist unklar) wird mit vier Mannschaften gestartet. Neben zwei Herrenmannschaften und den Bambinis, konnten heuer wieder Juniorinnen gemeldet werden. Erstmals können die Hobby-Herren nicht an der Hobby-Runde teilnehmen, da nicht genügend Spieler zu Verfügung stehen.

Nach der Entlastung der alten Abteilungsleitung wurde die Wahl vom Vorsitzenden des SCO Erasmus Großmann durchgeführt. Nach 30 Jahren im Amt des Sportwartes, über zehn Jahren als Jugendwart und sechs Jahren als stellvertretender Abteilungsleiter stellte Michael Schmidberger seine Ämter zur Verfügung. Die Neubesetzungen waren nicht einfach, aber zum Schluss wurden alle Posten wie folgt vergeben: Abteilungsleiter: Franz Ullmann

Stellvertretender Abteilungsleiter: Daniel Stadlmaier

Kassenwart: Johann Schmid

Sportwart: Tobias Schneider

Jugendwart: Lukas Ullmann

Schriftführerin/Presse: Stefanie Schmidberger

Vergnügungswarte: Ralf Reichart, Daniel Stadlmaier, Johann Schmid

Platzwart: Jonas Ullmann (vs)